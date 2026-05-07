Tổng thống Iran lần đầu gặp Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Năm (7/5) cho biết ông đã có cuộc gặp trực tiếp kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ với ông Mojtaba Khamenei, đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Iran công khai xác nhận đã gặp Lãnh tụ tối cao mới kể từ khi ông được bổ nhiệm hơn hai tháng trước.

"Điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi trong cuộc gặp này là phong thái, quan điểm và thái độ chân thành, khiêm nhường sâu sắc của ông Mojtaba Khamenei. Cách tiếp cận của ông ấy đã tạo nên bầu không khí dựa trên sự tin tưởng, bình tĩnh, thấu cảm và đối thoại trực tiếp", ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải "tăng cường đoàn kết, tin tưởng và tinh thần tương trợ trong bộ máy lãnh đạo đất nước" trong cuộc gặp với ông Khamenei. Ông không tiết lộ thời gian, địa điểm cụ thể của cuộc gặp cũng như nội dung chi tiết được thảo luận, song lưu ý cuộc trao đổi "hoàn toàn không có sự trung gian".

Ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3, sau khi người tiền nhiệm là cha ông, Ali Khamenei, thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành. Việc ông vắng bóng trước công chúng thời gian qua đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe và nơi ở của ông.

Cho đến nay, các tuyên bố được cho là của nhà lãnh đạo tối cao mới chủ yếu được phát qua truyền hình nhà nước Iran dưới hình thức người dẫn chương trình đọc lại, thay vì xuất hiện trực tiếp.