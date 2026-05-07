Toàn cảnh vụ hai nam ca sĩ bị kêu gọi tẩy chay

Tìm kiếm bùng nổ vì nghi vấn sử dụng khí gây nghiện
Ngày 7/5, tên của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng đạt mốc 100 điểm tìm kiếm trên Google Trend khu vực Việt Nam
Sự việc bắt nguồn từ bài đăng của một cô gái chia sẻ hình ảnh bên trong phòng khách sạn, kèm theo dòng trạng thái gắn tên Hải Đăng Doo. Trong khung hình, cư dân mạng soi ra nhiều chi tiết đáng ngờ là "bóng cười". Video để lộ rõ gương mặt của Hải Đăng Doo.
Nhân vật nam còn lại trong ảnh không lộ mặt rõ ràng, nhưng khán giả đã nhanh chóng "soi" và nhận thấy hình xăm trên tay người này trùng khớp với hình xăm của ca sĩ Lou Hoàng
Hôm 6/5, một số người cho biết đã bắt gặp hai nghệ sĩ xuất hiện tại photobooth ở Đà Nẵng
Trước áp lực dư luận, cô gái đăng ảnh đã xóa bài viết và khẳng định dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo Hải Đăng Doo. Động thái này không những không xoa dịu được tình hình mà còn khiến dư luận nghi ngờ và phản ứng dữ dội hơn.
Từ ngày 1/1/2025, "bóng cười" chính thức bị cấm tại Việt Nam theo quy định của Nghị quyết 173/2024/QH15.
Theo nghị quyết được Quốc hội Việt Nam thông qua, Nhà nước nghiêm cấm hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các loại khí, chất gây nghiện hoặc gây hại cho sức khỏe con người kể từ năm 2025.
Do khí chứa trong “bóng cười" có nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, sản phẩm này cũng thuộc nhóm hàng hóa bị cấm lưu hành và sử dụng tại Việt Nam từ thời điểm trên.
Làn sóng tẩy chay từ khán giả
Hai nghệ sĩ đang phải nhận làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng
Hai chương trình chịu ảnh hưởng trực tiếp là Sao nhập ngũ concert và show thực tế mới. Theo kế hoạch, Hải Đăng Doo là khách mời biểu diễn tại concert vào ngày 9/5
Trước sức ép quá lớn, người hâm mộ phát hiện fanpage chính thức của Sao nhập ngũ đã ẩn poster xác nhận Hải Đăng Doo tham gia ngày thứ hai của concert
Về phía Lou Hoàng, nam ca sĩ hiện đã khóa video trên trang TikTok cá nhân giữa lúc drama đang căng thẳng
Hải Đăng Doo, tên thật Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000, vốn là một "hot TikToker" trước khi lấn sân sang con đường nghệ thuật. Anh từng thắng Quán quân The Heroes 2021, tham gia Anh trai say hi mùa 1... nhưng sự nghiệp vẫn chưa có nhiều bứt phá.
Lou Hoàng tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, có nhiều bài nổi tiếng như Đếm ngày xa em, Ngày đẹp trời để nói chia tay...