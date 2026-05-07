Toàn cảnh vụ hai nam ca sĩ bị kêu gọi tẩy chay

TPO - Hải Đăng Doo cùng ca sĩ Lou Hoàng đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi xuất hiện hình ảnh, video nghi vấn cả hai sử dụng "bóng cười" tại khách sạn ở Đà Nẵng.

Tìm kiếm bùng nổ vì nghi vấn sử dụng khí gây nghiện

Ngày 7/5, tên của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng đạt mốc 100 điểm tìm kiếm trên Google Trend khu vực Việt Nam . Trên các nền tảng mạng xã hội như Threads và Facebook, thông tin về hai nghệ sĩ được chia sẻ rầm rộ sau khi những hình ảnh, video ghi lại cảnh buổi tụ tập có sử dụng "bóng cười" được lan truyền .

Sự việc bắt nguồn từ bài đăng của một cô gái chia sẻ hình ảnh bên trong phòng khách sạn, kèm theo dòng trạng thái gắn tên Hải Đăng Doo. Trong khung hình, cư dân mạng soi ra nhiều chi tiết đáng ngờ là "bóng cười". Video để lộ rõ gương mặt của Hải Đăng Doo.

Hải Đăng Doo bị nghi vấn dùng "bóng cười".

Nhân vật nam còn lại trong ảnh không lộ mặt rõ ràng, nhưng khán giả đã nhanh chóng "soi" và nhận thấy hình xăm trên tay người này trùng khớp với hình xăm của ca sĩ Lou Hoàng . Nhiều bằng chứng khác cũng được đưa ra để củng cố nghi vấn cả hai đang có mặt tại địa điểm này .

Hôm 6/5, một số người cho biết đã bắt gặp hai nghệ sĩ xuất hiện tại photobooth ở Đà Nẵng . Hải Đăng Doo từng đăng story check-in tại khách sạn có rèm cửa và bố cục tương đồng với hình ảnh cô gái kia chia sẻ . Lou Hoàng cũng đăng clip nhảy cùng đàn em trên TikTok, xác nhận cả hai đang có chuyến đi chơi.

Trước áp lực dư luận, cô gái đăng ảnh đã xóa bài viết và khẳng định dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo Hải Đăng Doo. Động thái này không những không xoa dịu được tình hình mà còn khiến dư luận nghi ngờ và phản ứng dữ dội hơn.

Từ ngày 1/1/2025, "bóng cười" chính thức bị cấm tại Việt Nam theo quy định của Nghị quyết 173/2024/QH15. Theo nghị quyết được Quốc hội Việt Nam thông qua, Nhà nước nghiêm cấm hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các loại khí, chất gây nghiện hoặc gây hại cho sức khỏe con người kể từ năm 2025. Do khí chứa trong “bóng cười" có nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, sản phẩm này cũng thuộc nhóm hàng hóa bị cấm lưu hành và sử dụng tại Việt Nam từ thời điểm trên.

Làn sóng tẩy chay từ khán giả

Hai nghệ sĩ đang phải nhận làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng . Trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, không ít người kêu gọi tẩy chay, yêu cầu các nhà sản xuất chương trình giải trí, concert phải "xoá sổ" nam ca sĩ khỏi danh sách khách mời.

Hai chương trình chịu ảnh hưởng trực tiếp là Sao nhập ngũ concert và show thực tế mới. Theo kế hoạch, Hải Đăng Doo là khách mời biểu diễn tại concert vào ngày 9/5 . Dưới các bài đăng của ban tổ chức, hàng loạt bình luận yêu cầu ê-kíp phải gạch tên. Một số ý kiến gay gắt cho rằng nếu nhà sản xuất tiếp tục giữ nam nghệ sĩ trong đội hình, chương trình sẽ phải đối mặt với làn sóng tẩy chay từ khán giả, làm ảnh hưởng đến các nghệ sĩ khác.

Hải Đăng Doo và Lou Hoàng (phải) bị nhiều khán giả yêu cầu gạch tên khỏi các concert, chương trình giải trí sắp lên sóng.

Trước sức ép quá lớn, người hâm mộ phát hiện fanpage chính thức của Sao nhập ngũ đã ẩn poster xác nhận Hải Đăng Doo tham gia ngày thứ hai của concert . Phía chương trình vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc anh có tiếp tục trình diễn hay không .

Về phía Lou Hoàng, nam ca sĩ hiện đã khóa video trên trang TikTok cá nhân giữa lúc drama đang căng thẳng . Tính đến thời điểm hiện tại, cả Hải Đăng Doo và Lou Hoàng vẫn giữ im lặng, chưa trực tiếp đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vụ việc .

Hải Đăng Doo, tên thật Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000, vốn là một "hot TikToker" trước khi lấn sân sang con đường nghệ thuật. Anh từng thắng Quán quân The Heroes 2021, tham gia Anh trai say hi mùa 1... nhưng sự nghiệp vẫn chưa có nhiều bứt phá.

Lou Hoàng tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, có nhiều bài nổi tiếng như Đếm ngày xa em, Ngày đẹp trời để nói chia tay...

