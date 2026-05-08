Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Giao tranh bùng phát trở lại: Mỹ tấn công loạt mục tiêu quân sự ở Iran

Minh Hạnh

TPO - Giao tranh đã bùng phát trở lại giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên nghi vấn về tương lai của thỏa thuận ngừng bắn mong manh, vốn đã được duy trì phần lớn trong tháng 4.

l6axed6uwzknncfbkppeykx5gy.jpg
(Ảnh: Reuters)

Quân đội Iran ngày 7/5 cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Iran và một tàu khác đi vào eo biển Hormuz.

Đáp lại, quân đội Mỹ khẳng định chỉ đang tự vệ sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công "vô cớ" vào các tàu khu trục của Hải quân Mỹ đi qua eo biển.

“Lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ khi các tàu USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason đi qua tuyến đường biển quốc tế. Tuy nhiên, không có tài sản nào của Mỹ bị bắn trúng”, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc tấn công vào tàu Mỹ. Trong đó bao gồm "các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các địa điểm chỉ huy và kiểm soát; và các trung tâm tình báo, giám sát và trinh sát”.

Một quan chức Mỹ nói với CNN, rằng các cuộc tấn công quân sự đã được thực hiện ở nhiều địa điểm, bao gồm Bandar Abbas và Qeshm.

Hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở Tehran, hãng thông tấn bán chính thức Mehr đưa tin.

Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran cho biết, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào các khu vực dân sự dọc theo bờ biển đảo Qeshm, Bandar Khamir và Sirik.

Iran đã đáp trả với “hành động tương xứng” bằng cách tấn công các tàu quân sự của Mỹ ở phía đông eo biển và phía nam cảng Chabahar, người phát ngôn cho biết trong một bài phát biểu trên video được truyền thông nhà nước đăng tải.

Các cuộc giao tranh mới bùng phát khi Washington đang chờ đợi phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, Tehran vẫn chưa đi đến kết luận về đề xuất mới này.

Đề xuất không giải quyết các yêu cầu chính của Mỹ là Iran đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz. Khung đề xuất sẽ diễn ra theo ba giai đoạn: chính thức chấm dứt chiến tranh, giải quyết khủng hoảng eo biển Hormuz và bắt đầu 30 ngày đàm phán về một thỏa thuận rộng hơn, theo các nguồn tin và quan chức.

Trước đó ngày 6/5, quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu mang cờ Iran ở Vịnh Oman bằng cách bắn "nhiều loạt đạn" từ máy bay chiến đấu vào bánh lái của con tàu khi nó cố gắng di chuyển về phía một cảng của Iran.

Tàu chở dầu M/T Hasna đang ở vùng biển quốc tế khi lực lượng Mỹ "đưa ra nhiều cảnh báo" với con tàu rằng nó đang vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ, CENTCOM cho biết vào thời điểm đó.

Trong tuyên bố của mình, CENTCOM khẳng định lực lượng Mỹ "không tìm cách leo thang" nhưng quân đội "sẵn sàng bảo vệ lực lượng".

Minh Hạnh
Reuters, CNN
#Mỹ #Iran #eo biển Hormuz #lệnh phong tỏa #lệnh ngừng bắn #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe