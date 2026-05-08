Giao tranh bùng phát trở lại: Mỹ tấn công loạt mục tiêu quân sự ở Iran

TPO - Giao tranh đã bùng phát trở lại giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên nghi vấn về tương lai của thỏa thuận ngừng bắn mong manh, vốn đã được duy trì phần lớn trong tháng 4.

Quân đội Iran ngày 7/5 cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Iran và một tàu khác đi vào eo biển Hormuz.

Đáp lại, quân đội Mỹ khẳng định chỉ đang tự vệ sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công "vô cớ" vào các tàu khu trục của Hải quân Mỹ đi qua eo biển.

“Lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ khi các tàu USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason đi qua tuyến đường biển quốc tế. Tuy nhiên, không có tài sản nào của Mỹ bị bắn trúng”, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc tấn công vào tàu Mỹ. Trong đó bao gồm "các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, các địa điểm chỉ huy và kiểm soát; và các trung tâm tình báo, giám sát và trinh sát”.

Một quan chức Mỹ nói với CNN, rằng các cuộc tấn công quân sự đã được thực hiện ở nhiều địa điểm, bao gồm Bandar Abbas và Qeshm.

Hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở Tehran, hãng thông tấn bán chính thức Mehr đưa tin.

Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran cho biết, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào các khu vực dân sự dọc theo bờ biển đảo Qeshm, Bandar Khamir và Sirik.

Iran đã đáp trả với “hành động tương xứng” bằng cách tấn công các tàu quân sự của Mỹ ở phía đông eo biển và phía nam cảng Chabahar, người phát ngôn cho biết trong một bài phát biểu trên video được truyền thông nhà nước đăng tải.

Các cuộc giao tranh mới bùng phát khi Washington đang chờ đợi phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, Tehran vẫn chưa đi đến kết luận về đề xuất mới này.

Đề xuất không giải quyết các yêu cầu chính của Mỹ là Iran đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz. Khung đề xuất sẽ diễn ra theo ba giai đoạn: chính thức chấm dứt chiến tranh, giải quyết khủng hoảng eo biển Hormuz và bắt đầu 30 ngày đàm phán về một thỏa thuận rộng hơn, theo các nguồn tin và quan chức.