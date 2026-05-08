Iran công bố loạt quy định cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz

TPO - Iran vừa ban hành loạt quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, yêu cầu khai báo chi tiết về tàu, chủ sở hữu và thủy thủ đoàn trước khi được cấp phép quá cảnh.

Theo CNN, tài liệu mang tên "Tờ khai thông tin tàu thuyền" do Cơ quan Quản lý Eo biển Vùng Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ban hành, yêu cầu các tàu thuyền phải cung cấp đầy đủ thông tin trước khi được phép quá cảnh nhằm đảm bảo an toàn hàng hải.

Mẫu đơn này gồm hơn 40 câu hỏi, yêu cầu mỗi tàu phải khai báo tên, số nhận dạng, tên cũ, quốc gia xuất phát và quốc gia đến, cùng với các thông tin chi tiết khác. Ngoài ra, Iran còn yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về chủ sở hữu, đơn vị quản lý tàu và quốc tịch của các thành viên thủy thủ đoàn.

Giới quan sát nhận định, bộ quy định mới cho thấy Tehran đang từng bước "bình thường hóa quyền kiểm soát" đối với hoạt động vận tải hàng hải tại khu vực.

Trước đó, hôm thứ Ba (5/5), Iran thông báo thành lập Cơ quan Quản lý Eo biển Vùng Vịnh Ba Tư (PGSA) để trực tiếp điều hành hoạt động qua lại tại Hormuz. Theo cơ chế mới, các tàu có kế hoạch đi qua eo biển sẽ nhận email từ PGSA hướng dẫn quy định và thủ tục cần thiết.

Email do PGSA gửi cho các chủ tàu nhấn mạnh rằng "việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác là điều kiện bắt buộc" để xử lý yêu cầu quá cảnh, đồng thời cho biết các hướng dẫn tiếp theo sẽ được gửi qua thư điện tử.

Iran hiện tuyên bố hạn chế việc đi lại qua eo biển Hormuz đối với các tàu có liên hệ với Mỹ hoặc Israel. Động thái mới được xem là bước đi mới nhất nhằm siết quyền kiểm soát tuyến đường biển quốc tế vốn trước đây cho phép tàu thuyền tự do lưu thông.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc hôm thứ Năm (7/5) bác bỏ các cáo buộc cho rằng lực lượng vũ trang Iran liên quan tới vụ nổ trên một tàu có liên hệ với Hàn Quốc tại eo biển Hormuz.

Tehran cũng khẳng định eo biển Hormuz là "một phần không thể tách rời trong hệ thống phòng thủ", đồng thời thừa nhận tình hình an ninh tại khu vực đang trở nên phức tạp hơn.