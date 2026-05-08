Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Iran công bố loạt quy định cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Iran vừa ban hành loạt quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, yêu cầu khai báo chi tiết về tàu, chủ sở hữu và thủy thủ đoàn trước khi được cấp phép quá cảnh.

Theo CNN, tài liệu mang tên "Tờ khai thông tin tàu thuyền" do Cơ quan Quản lý Eo biển Vùng Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ban hành, yêu cầu các tàu thuyền phải cung cấp đầy đủ thông tin trước khi được phép quá cảnh nhằm đảm bảo an toàn hàng hải.

Mẫu đơn này gồm hơn 40 câu hỏi, yêu cầu mỗi tàu phải khai báo tên, số nhận dạng, tên cũ, quốc gia xuất phát và quốc gia đến, cùng với các thông tin chi tiết khác. Ngoài ra, Iran còn yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về chủ sở hữu, đơn vị quản lý tàu và quốc tịch của các thành viên thủy thủ đoàn.

Giới quan sát nhận định, bộ quy định mới cho thấy Tehran đang từng bước "bình thường hóa quyền kiểm soát" đối với hoạt động vận tải hàng hải tại khu vực.

hormuz.jpg

Trước đó, hôm thứ Ba (5/5), Iran thông báo thành lập Cơ quan Quản lý Eo biển Vùng Vịnh Ba Tư (PGSA) để trực tiếp điều hành hoạt động qua lại tại Hormuz. Theo cơ chế mới, các tàu có kế hoạch đi qua eo biển sẽ nhận email từ PGSA hướng dẫn quy định và thủ tục cần thiết.

Email do PGSA gửi cho các chủ tàu nhấn mạnh rằng "việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác là điều kiện bắt buộc" để xử lý yêu cầu quá cảnh, đồng thời cho biết các hướng dẫn tiếp theo sẽ được gửi qua thư điện tử.

Iran hiện tuyên bố hạn chế việc đi lại qua eo biển Hormuz đối với các tàu có liên hệ với Mỹ hoặc Israel. Động thái mới được xem là bước đi mới nhất nhằm siết quyền kiểm soát tuyến đường biển quốc tế vốn trước đây cho phép tàu thuyền tự do lưu thông.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc hôm thứ Năm (7/5) bác bỏ các cáo buộc cho rằng lực lượng vũ trang Iran liên quan tới vụ nổ trên một tàu có liên hệ với Hàn Quốc tại eo biển Hormuz.

Tehran cũng khẳng định eo biển Hormuz là "một phần không thể tách rời trong hệ thống phòng thủ", đồng thời thừa nhận tình hình an ninh tại khu vực đang trở nên phức tạp hơn.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #eo biển Hormuz #tàu thuyền #quy định #an toàn hàng hải #PGSA #quốc tế #quá cảnh #xung đột #leo thang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe