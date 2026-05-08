Hải trình Trường Sa

TP - Tháng 4 lịch sử, Quân chủng Hải quân phối hợp với các đơn vị tổ chức đoàn công tác gần 200 đại biểu Quân đội, Hải quân, Viettel, Điện lực…do đại tá Ngô Đình Xuyên - Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm Trưởng đoàn tới quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1/21 - Ba Kè. Mỗi người một khát vọng, nhiệm vụ nhưng tất cả đều mong muốn góp viên gạch nhỏ, thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Kỳ 1: Cầu nối trái tim xa

Còi tàu 561 (Vùng 4 Hải quân) cất lên, đất liền dần mờ, mỗi người trên tàu cầm một điện thoại gọi về gia đình, bạn bè gửi lời chào để nửa tháng lênh đênh trên biển tới quần đảo Trường Sa. Sóng điện thoại yếu dần rồi mất hẳn cũng là lúc tất cả mọi người ngắm nhìn biển cả bao la, ngẫm cuộc đời mình, rồi làm quen, dành những chia sẻ và tâm sự cho nhau từ trái tim.

Hành trình vượt sóng

Tàu 561 từ từ rời Quân cảng Cam Ranh. Nước biển ở khơi xa màu xanh dương trong veo kèm gió mát lạnh. Những bài ca về đất nước từ từ cất lên trên tàu như “cầu nối” trái tim, mọi người xem nhau như người nhà. Mọi người chia sẻ về công việc, nhiệm vụ của bản thân trong tự hào, hạnh phúc.

Trung tá Nguyễn Văn Huy, Trợ lý công tác Quần chúng, Đoàn đo đạc - Nghiên cứu biển, biên vẽ Hải đồ, Quân chủng Hải Quân được mọi người săn đón bởi có cây đàn guitar mang theo. Cây đàn tới đoàn nào cũng rôm rả, lời ca vang lên giữa trùng khơi.

Ngồi trên boong tàu, Trung tá Huy tâm sự, bản thân sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Hồi nhỏ đã yêu mến hình ảnh chiến sĩ Hải quân nên quyết tâm đèn sách, thi đậu vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ra trường, chàng thanh niên trẻ xin vào đơn vị thuộc Quân chủng Hải Quân. Chia sẻ về tình yêu với đam mê ca nhạc, Trung tá Huy kể, ngay từ hồi sinh viên đã tự mày mò, học hỏi tất cả những người biết về đàn, sáng tác, phối khí.

Đại úy Nguyễn Đức Việt ký lên cờ Tổ quốc gửi về đất liền.

“Yêu lắm, cứ nhắc tới nhạc là tôi say mê vô cùng. Tôi muốn sáng tác những bài về quê hương, tuổi trẻ với khát khao thể hiện, mang sức trẻ cống hiến vì Tổ quốc. Vừa rồi tôi cũng tham gia và đạt giải cao trong cuộc thi sáng tác ca khúc do Trung ương Đoàn tổ chức cho Đại hội”, anh Huy kể.

Quả thực, lời bài hát của các ca khúc mà Trung tá Huy sáng tác rất ý nghĩa, như thúc giục trái tim của lực lượng thanh niên đem hành động tâm huyết, khả năng của mình phụng sự Tổ quốc, yêu đời, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của đất nước. Với Trung tá Huy, thanh niên yêu Tổ quốc bằng những việc nhỏ nhất, cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Bởi thế mà anh hay sáng tác các bài về tân binh, thanh niên.

Đại tá Ngô Đình Xuyên, Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm Trưởng đoàn chia sẻ, việc tổ chức các đoàn thăm quân, dân trên quần đảo, các nhà giàn trên biển thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Mỗi chuyến đi tiếp tục củng cố tình yêu quê hương, Tổ quốc, biển đảo, góp phần giúp các đại biểu hiểu sâu sắc hơn về đời sống của chiến sĩ, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

“Tôi muốn truyền đạt một thông điệp cho thanh niên rằng hãy yêu đất nước, tận hiến, Tổ quốc sẽ đồng hành, tin tưởng. Tôi thấy thanh niên bây giờ rất yêu và có nhiều cơ hội tìm hiểu về lịch sử. Họ hiểu rồi sẽ yêu Tổ quốc vô cùng. Yêu rồi họ nắm, hiểu lịch sử, từ đó phản đối quyết liệt những luận điệu sai trái”, Trung tá Huy nói rồi nhìn biển khơi.

Anh phấn khởi chia sẻ ca khúc vừa sáng tác về thanh niên, rồi đánh đàn tặng mọi người trên tàu với lời ca giản dị, thôi thúc giới trẻ hành động: “Cùng hành quân ta bước ra khơi, đón chào vận hội mới trao tay. Đoàn thanh niên tận hiến thanh xuân, vì Đảng tiên phong. Vượt qua muôn khó khăn thử thách, đường còn dài để đi tới chân trời mới…”.

​Gặp lính “thép”

Đến đảo Đá Lớn C, mọi người không khỏi xúc động, bồi hồi khi gặp được các chiến sĩ với làn da đen, thân hình khoẻ khoắn. Đây cũng là ao ước của rất nhiều người nhưng để được vậy các chiến sĩ trẻ đã không ngừng rèn luyện, đội nắng gió mặn miền biển, và sự khắc nghiệt trên đảo. Bản lĩnh, ý chí kiên cường đã được tôi luyện qua diện mạo ấy.

Những cây tra mà người ta hay hay gọi là nho biển, rồi dưa hấu…đang dần lớn, phủ xanh cho đảo Đá Lớn C. Trung sĩ Văn Bá Nam (20 tuổi) mới ra đây được 3 tháng. Nam chia sẻ, bản thân đã quen với cuộc sống trên đảo vì được anh em đùm bọc, yêu thương. Chàng trai trẻ quê Quảng Ngãi nói rằng chưa muốn có người yêu vì mong được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Văn Huy hát trên boong tàu 561.

“Nhà em có hai chị em. Em mong muốn làm một chiến sĩ Hải quân canh giữ biển đảo, đem hết sức trẻ để bảo vệ chủ quyền quê hương. Đây là trải nghiệm vô cùng quý báu với em khi được sống trong tình đồng đội như người một nhà. Buổi tối rảnh thì hát, anh em chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm cuộc sống với nhau”, trung sĩ Nam bộc bạch.

Đại úy Nguyễn Đức Việt, Chỉ huy trưởng Đảo Đá lớn C có nụ cười chân chất, hiền hòa với mọi người lên thăm đảo. Nhưng nhìn sâu trong đôi mắt kia ai cũng cảm nhận được quyết tâm cho lòng yêu nước quên thân. Tặng mọi người chữ ký của mình lên lá cờ, đại úy Việt rơi những giọt mồ hôi xuống nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, đầy hạnh phúc. Bởi đây cũng là niềm vinh dự của bản thân. Ai cũng mong muốn có được chữ ký của Chỉ huy Trưởng đảo trên lá cờ của mình, minh chứng rằng bản thân đã tới đảo thiêng liêng, cột mốc của Tổ quốc.

Đại úy Việt chia sẻ, ở đây mọi người luôn đùm bọc, gắn kết, yêu thương lẫn nhau. Cũng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, ban ngành địa phương, đội ngũ cán bộ chiến sĩ, chỉ huy trên đảo đoàn kết một lòng, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhờ đó mà ở Đảo, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn “mài sắc” ý chí chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó để đảo là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.