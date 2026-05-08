Hà Nội xem xét thông qua Đề án Vùng phát thải thấp, thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ từ 1/7

TPO - Tại kỳ họp thứ 2, ngày 11/5 tới đây, HĐND thành phố xem xét, thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1 trên địa bàn Hà Nội", mở đường cho việc thực hiện thí điểm cấm xe máy chạy xăng theo giờ tại khu vực phường Hoàn Kiếm.

Thí điểm cấm xe máy xăng theo giờ từ 1/7/2026

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án “Vùng phát thải thấp trong vành đai 1 trên địa bàn Hà Nội".

Theo UBND TP. Hà Nội, vành đai 1 là khu vực lõi trung tâm của Thủ đô, tập trung nhiều cơ quan hành chính của Trung ương và thành phố, khu dân cư, di tích lịch sử, trường học và các hoạt động dịch vụ - thương mại.

Việc triển khai các giải pháp kiểm soát phát thải tại khu vực trung tâm nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo tiền đề cho lộ trình chuyển đổi giao thông xanh và phát triển đô thị bền vững của Thủ đô.

Theo đề án, vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố sẽ triển khai qua 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: 1/7/2026 – 31/12/2026 sẽ thí điểm tại phường Hoàn Kiếm, gồm vùng đệm và vùng lõi.

Trong đó, vùng đệm được bao quanh bởi các tuyến phố Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố Cổ: Thực hiện cấm xe ô tô trên 16 chỗ theo khung giờ, gồm: sáng từ 06h’ đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30 hàng ngày

Vùng lõi gồm 11 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ:

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe xăng) hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải: cấm toàn bộ trong vùng này.

Đối với xe máy xăng không hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải: cấm lưu thông trong khung giờ: Từ 18h – 24h thứ 6, từ 6h -24h thứ 7, chủ nhật

Từ 1/7 Hà Nội sẽ áp dụng vùng phát thải thấp trong vành đai 1

Giai đoạn 2 (1/1/2027 – 31/12/2027): Mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Trong đó, vùng lõi phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam bao gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Giai đoạn 3 (từ 1/1/2028 - 31/12/2029): Triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong vành đai 1, gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến: Hoàng Cầu, Đê La Thành Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt. Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.

Hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện

Để thực hiện Đề án Vùng phát thải thấp, thành phố Hà Nội sẽ tập trung phát triển hạ tầng giao thông xanh và giao thông công cộng (gồm hệ thống xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh; đường sắt đô thị; xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện công cộng; trạm sạc điện; trạm đổi pin, các điểm trung chuyển)...

Đồng thời, từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, ưu tiên phương tiện sử dụng năng lượng sạch, phương tiện giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới.

Thành phố cũng sẽ thiết lập hệ thống giám sát và kiểm soát phương tiện và xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, phương tiện ra vào vùng phát thải thấp sẽ được giám sát thông qua hệ thống camera nhận diện biển số (ANPR), biển báo, hạ tầng giám sát giao thông, hệ thống quản lý dữ liệu và xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch và nâng cao tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng.

UBND TP. Hà Nội cho rằng, việc triển khai vùng phát thải thấp sẽ tác động đến môi trường, kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân…Tuy nhiên, quá trình triển khai sẽ có những đánh giá, sơ kết từ đó có giải pháp khắc phục phù hợp.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 được tổ chức ngày 11/5.