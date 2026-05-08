Dự án sửa chữa đường Nguyễn Cảnh Dị lại lỡ hẹn đến quý IV/2026

Anh Trọng

TPO - Thay vì mốc hoàn thành vào dịp 30/4, dự án sửa chữa đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài (phường Định Công, Hà Nội) vừa được chủ đầu tư báo cáo lùi đến quý IV/2026, chậm thêm nửa năm so với tiến độ được đặt ra.

tp-1.jpg
Đường Nguyễn Cảnh Dị vẫn nham nhở sau 5 tháng thi công sửa chữa.

Sau nhiều năm xuống cấp, hư hỏng với mặt đường chi chít ổ gà, ổ trâu, từ tháng 11/2025, Sở Xây dựng Hà Nội đã chấp thuận phương án tổ chức giao thông để phục vụ thi công dự án sửa chữa đường Nguyễn Cảnh Dị đoạn kéo dài từ khu đô thị Đại Kim đến cầu Định Công (đường Vành đai 2,5), dài 0,6 km. Thời gian được Sở Xây dựng cấp phép thi công và tổ chức giao thông là tháng 11/2025 đến 30/4/2026 (5 tháng).

Tuy nhiên, đến nay sau hơn 5 tháng thi công và thời điểm 30/4 đã qua được hơn 1 tuần, tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài vẫn trong tình trạng “dở dang”, mặt đường vẫn nham nhở ổ gà, bụi bặm, giao thông đi lại khó khăn.

Tại hiện trường, phần đường được sửa chữa chỉ được 1 bên nằm ở chiều Đại Kim – Định Công, chiều đường Định Công – Đại Kim vẫn là công trường thi công dở dang, nền đường chưa được thảm nhựa.

Với phần mặt đường mới vừa được thảm lại, đang xuất hiện nhiều vị trí sụt lún quanh hố ga, đọng nước mưa lẫn nước thải, tạo nên những ổ gà, ổ trâu mới.

Dự án sửa chữa đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài do Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (HANHUD) làm chủ đầu tư.

Thông tin về thực trạng này, đại diện Công ty HANHUD vừa cho biết, hiện dự án thi công đạt 60% khối lượng và đã thảm được một bên mặt đường chiều Đại Kim – Định Công. Lý do dự án bị chậm hoàn thành là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án vẫn chưa xong. Hiện vẫn còn 16 hộ dân với diện tích hơn 1.400m2 chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Trước thực tế trên, đại diện Công ty HANHUD kiến nghị UBND phường Định Công tập trung tháo gỡ, hoàn thiện công tác GPMB. Đơn vị đồng thời cũng có văn bản báo cáo thành phố xin gia hạn thời gian hoàn thành việc sửa chữa tuyến đường đến quý IV/2026

#Đường Nguyễn cảnh dị #đường Nguyễn cảnh dị hư hỏng #giao thông #sở xây dựng #Công ty HANHUD #phường định công

