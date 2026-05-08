Cảnh công trường thi công tuyến đường nghìn tỷ nối Đại lộ Thăng Long với Hòa Bình

TPO - Sau hơn 1 năm thi công, tuyến đường dài 6,7 km nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội – Hòa Bình đang dần thành hình. Nhiều hạng mục đã được triển khai đồng loạt, tuy nhiên một số vị trí vẫn còn vướng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ toàn dự án.
Ghi nhận đầu tháng 5, trên công trường, nhiều đoạn nền đường đã được đắp cao, máy móc và vật liệu tập kết dọc tuyến để phục vụ thi công. Một số vị trí bắt đầu triển khai kết cấu mặt đường và các hạng mục phụ trợ.
Dù vậy, toàn tuyến hiện chưa thể thi công đồng bộ do vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Một số đoạn vẫn là nền đất dang dở, vật liệu xây dựng ngổn ngang, xe tải liên tục ra vào công trường.
Tại các điểm giao cắt dân sinh, việc thi công khiến mặt đường bị thu hẹp, phát sinh bụi và ảnh hưởng việc đi lại của người dân khu vực hai bên tuyến. Một số vị trí cũng chưa được rào chắn hoàn chỉnh.
Trong buổi kiểm tra công trường ngày 3/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân và tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến trước ngày 30/6.