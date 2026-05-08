Mỹ - Iran tấn công qua lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tuyên bố

TPO - Tổng thống Donald Trump cảnh báo lực lượng Mỹ sẽ tấn công mạnh hơn và dữ dội hơn nhiều, nếu Iran không sớm kí thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố ngày 7/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, lực lượng Mỹ đã loại bỏ những nguồn lực được Iran sử dụng để tấn công ba tàu khu trục Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz.

“Ba tàu khu trục đẳng cấp thế giới của Mỹ vừa di chuyển rất thành công ra khỏi eo biển Hormuz, dưới hỏa lực. Không có thiệt hại nào đối với ba tàu khu trục, nhưng phía Iran đã hứng chịu thiệt hại nặng nề”, ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

“Các mục tiêu Iran đã bị phá hủy hoàn toàn cùng với nhiều tàu nhỏ, vốn được sử dụng để thay thế cho lực lượng Hải quân đã bị vô hiệu hóa của họ. Tên lửa Iran đã được phóng vào các tàu khu trục của chúng ta và dễ dàng bị bắn hạ. Tương tự, máy bay không người lái cũng đã đến và bị thiêu rụi trên không. Chúng rơi xuống đại dương một cách rất đẹp mắt, giống như một con bướm rơi xuống nấm mồ của mình!”.

Tổng thống cảnh báo Iran không nên leo thang căng thẳng hơn nữa, viết rằng: “Nếu họ có cơ hội sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ làm điều đó mà không cần suy nghĩ. Nhưng họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó. Giống như chúng ta đã đánh bại họ một lần nữa hôm nay, chúng ta sẽ đánh bại họ mạnh hơn và dữ dội hơn nhiều trong tương lai, nếu họ không ký kết thỏa thuận một cách nhanh chóng”.

Bài đăng của ông Trump được đăng tải sau khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết, lực lượng nước này đã tấn công các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm phóng tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển. Đáp lại, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách nhằm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Iran đang hướng tới eo biển Hormuz.

Bất chấp giao tranh qua lại, Tổng thống Trump khẳng định lệnh ngừng bắn giữa hai nước vẫn còn hiệu lực.

“Thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang tiếp diễn. Nó vẫn có hiệu lực”, ông Trump nói với Rachel Scott của ABC News trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, mô tả các cuộc tấn công chỉ là “một cú đánh nhẹ”.

Theo truyền thông nhà nước Iran, “sau cuộc giao tranh trong vài giờ qua, tình hình trên các đảo và thành phố ven biển của Iran dọc theo eo biển Hormuz hiện đã trở lại bình thường”, đài Press TV đưa tin.

Cho đến nay, chưa có báo cáo nào về thương vong dân sự, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết.