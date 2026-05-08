Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH đã nộp lại gần 16 tỷ đồng tiền nhận hối lộ

Hoàng An

TPO - Cáo trạng cho hay, tính đến thời điểm truy tố, tổng số tiền khắc phục của toàn bộ vụ án, các bị can đã nộp hơn 251 tỷ đồng, trong đó cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nộp 15,8 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội); Tổng Hải Nam (cựu Cục trưởng); Phạm Viết Hương (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) và các bị can Nguyễn Thành Hưng; Phan Thị Thu Trang; Đỗ Vân Hương; Tạ Thị Thanh Thúy; Nguyễn Gia Liêm (đều cán bộ của Quản lý lao động ngoài nước); bị can Lê Thanh Hà (Trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long); Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona); Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3) cùng nhiều cán bộ, nhân viên cấp dưới bị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng xác định, từ năm 2017 - 2025, các bị can tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có sai phạm trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Giấy phép) và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài (Phiếu trả lời).

Các bị can Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam, bị cáo buộc là người đứng đầu, chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "bôi trơn" hơn 30,2 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan nhận tổng cộng 16,3 tỷ đồng; ông Tống Hải Nam nhiều lần nhận hối lộ tổng 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng.

screen-shot-2026-05-07-at-180843.png
Vợ chồng ông chủ Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng và Phạm Thị Hạnh.

7 bị can thuộc nhóm cựu cán bộ của Cục Quản lý lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng nhận hối lộ người ít nhất là hơn 164 triệu đồng, nhiều nhất là hơn 7,7 tỷ đồng.

Cáo trạng cho hay, tính đến thời điểm truy tố, tổng số tiền khắc phục của toàn bộ vụ án, các bị can đã nộp hơn 251 tỷ đồng (giai đoạn điều tra nộp hơn 100 tỷ đồng, đến giai đoạn truy tố nộp thêm hơn 151 tỷ đồng).

Trong đó, ông Hoan, đã nộp 15,8 tỷ đồng; ông Tống Hải Nam nộp 8,3 tỷ đồng; các cấp dưới của ông Nam người nộp thấp nhất hơn 200 triệu, người nộp cao nhất hơn 3 tỷ đồng.

Đối với nhóm bị can là giám đốc một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động chi tiền "bôi trơn" cho nhóm cựu quan chức thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội dù đã chi hàng chục tỷ đồng, song cả nhóm không ai bị xử lý hình sự tội “Đưa hối lộ”.

Tuy nhiên, do các công ty sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán khi thu tiền môi giới của người lao động, "bỏ ngoài" hơn 1.241 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 244 tỷ đồng cho Nhà nước, nên bị truy tố tội “Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm doanh nghiệp trốn thuế nộp hàng trăm tỷ đồng

Đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long) cùng vợ là Phạm Thị Hạnh là nhóm nộp khắc phục hậu quả nhiều nhất, với tổng số tiền hơn 155 tỷ đồng. Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tiền mặt, ngoại tệ, vàng, với tổng trị giá tạm tính hơn 39,3 tỷ đồng; kê biên 4 bất động sản, gồm các nhà ở và biệt thự đứng tên vợ chồng ông Hưng.

screen-shot-2026-05-05-at-163223.png
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (trái) và đồng phạm.

Cũng trong nhóm doanh nghiệp, bị can Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) nộp 1 tỷ đồng; bị can Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona) nộp 500 triệu đồng, Nguyễn Thị Thanh Hằng (Trưởng phòng của Công ty Sona) nộp 7 tỷ đồng…

Ngoài nhóm bị can bị truy tố, Viện Kiểm sát cáo buộc có hàng chục người liên quan cũng nhận tiền nhưng chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự. Nhóm người này đã nộp thấp nhất 5 triệu đồng đến người cao nhất là hơn 3 tỷ đồng.

Như ông Lê Tấn Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bị quy kết nhận hối lộ 500 triệu đồng, cũng đã nộp lại toàn bộ.

Viện Kiểm sát không truy cứu trách nhiệm hình sự ông Dũng với lý do, ông ta không biết cấp dưới “ép” lãnh đạo doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động phải hối lộ.

Hoàng An
#Nguyễn Bá Hoan #Truy tố Nguyễn Bá Hoan #Nhận hối lộ #Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan #Đè đầu doanh nghiệp #Ép doanh nghiệp hối lộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe