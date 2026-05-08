Cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH đã nộp lại gần 16 tỷ đồng tiền nhận hối lộ

TPO - Cáo trạng cho hay, tính đến thời điểm truy tố, tổng số tiền khắc phục của toàn bộ vụ án, các bị can đã nộp hơn 251 tỷ đồng, trong đó cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nộp 15,8 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội); Tổng Hải Nam (cựu Cục trưởng); Phạm Viết Hương (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) và các bị can Nguyễn Thành Hưng; Phan Thị Thu Trang; Đỗ Vân Hương; Tạ Thị Thanh Thúy; Nguyễn Gia Liêm (đều cán bộ của Quản lý lao động ngoài nước); bị can Lê Thanh Hà (Trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long); Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona); Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop3) cùng nhiều cán bộ, nhân viên cấp dưới bị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng xác định, từ năm 2017 - 2025, các bị can tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có sai phạm trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Giấy phép) và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài (Phiếu trả lời).

Các bị can Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam, bị cáo buộc là người đứng đầu, chỉ đạo một số cán bộ dưới quyền kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "bôi trơn" hơn 30,2 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan nhận tổng cộng 16,3 tỷ đồng; ông Tống Hải Nam nhiều lần nhận hối lộ tổng 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng.

Vợ chồng ông chủ Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng và Phạm Thị Hạnh.

7 bị can thuộc nhóm cựu cán bộ của Cục Quản lý lao động nước ngoài thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng nhận hối lộ người ít nhất là hơn 164 triệu đồng, nhiều nhất là hơn 7,7 tỷ đồng.

Cáo trạng cho hay, tính đến thời điểm truy tố, tổng số tiền khắc phục của toàn bộ vụ án, các bị can đã nộp hơn 251 tỷ đồng (giai đoạn điều tra nộp hơn 100 tỷ đồng, đến giai đoạn truy tố nộp thêm hơn 151 tỷ đồng).

Trong đó, ông Hoan, đã nộp 15,8 tỷ đồng; ông Tống Hải Nam nộp 8,3 tỷ đồng; các cấp dưới của ông Nam người nộp thấp nhất hơn 200 triệu, người nộp cao nhất hơn 3 tỷ đồng.

Đối với nhóm bị can là giám đốc một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động chi tiền "bôi trơn" cho nhóm cựu quan chức thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội dù đã chi hàng chục tỷ đồng, song cả nhóm không ai bị xử lý hình sự tội “Đưa hối lộ”.

Tuy nhiên, do các công ty sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán khi thu tiền môi giới của người lao động, "bỏ ngoài" hơn 1.241 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 244 tỷ đồng cho Nhà nước, nên bị truy tố tội “Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm doanh nghiệp trốn thuế nộp hàng trăm tỷ đồng

Đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định bị can Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long) cùng vợ là Phạm Thị Hạnh là nhóm nộp khắc phục hậu quả nhiều nhất, với tổng số tiền hơn 155 tỷ đồng. Khi khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tiền mặt, ngoại tệ, vàng, với tổng trị giá tạm tính hơn 39,3 tỷ đồng; kê biên 4 bất động sản, gồm các nhà ở và biệt thự đứng tên vợ chồng ông Hưng.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (trái) và đồng phạm.

Cũng trong nhóm doanh nghiệp, bị can Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) nộp 1 tỷ đồng; bị can Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT Công ty Sona) nộp 500 triệu đồng, Nguyễn Thị Thanh Hằng (Trưởng phòng của Công ty Sona) nộp 7 tỷ đồng…

Ngoài nhóm bị can bị truy tố, Viện Kiểm sát cáo buộc có hàng chục người liên quan cũng nhận tiền nhưng chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự. Nhóm người này đã nộp thấp nhất 5 triệu đồng đến người cao nhất là hơn 3 tỷ đồng.

Như ông Lê Tấn Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bị quy kết nhận hối lộ 500 triệu đồng, cũng đã nộp lại toàn bộ.

Viện Kiểm sát không truy cứu trách nhiệm hình sự ông Dũng với lý do, ông ta không biết cấp dưới “ép” lãnh đạo doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động phải hối lộ.