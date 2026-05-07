Hé lộ 2 mẫu xe máy điện VinFast mới được đăng ký

Lê Tuấn

TPO - Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam vừa công bố loạt kiểu dáng công nghiệp mới đăng ký trong tháng 4/2026. Đáng chú ý, trong số này xuất hiện một số mẫu xe máy điện VinFast mới.

Theo hồ sơ đăng ký, có hai mẫu xe mới được định hướng theo ngôn ngữ thiết kế mềm mại hơn đáng kể so với các dòng xe máy điện hiện hành của hãng.

Tổng thể thân xe kéo dài với các đường cong được xử lý liền mạch từ đầu đến đuôi, gợi liên tưởng đến các dòng xe tay ga như Yamaha Grande hay Vespa Primavera. Với thiết kế thân xe dài, không gian cốp dưới yên cũng hứa hẹn được mở rộng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đô thị.

﻿xe-may-dien-vinfast-moi.jpg
xe-may-dien-vinfast-moi-1.jpg
Hai mẫu xe máy điện mới của VinFast xuất hiện trong Công báo Sở hữu Công nghiệp tháng 4/2026. Ảnh: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Thực tế, bộ đôi này từng được hãng hé lộ trước đó khi thông báo quy hoạch 3 dòng xe máy điện tại Việt Nam. Theo đó, hai mẫu xe này có tên gọi lần lượt là Sadie và Saxil, được định vị thuộc dòng xe máy điện cao cấp hướng tới khách hàng có gu thẩm mỹ hiện đại và yêu cầu cao về trải nghiệm công nghệ.

﻿sadie-5.png
saxil-12.png
Hai mẫu xe Sadie và Saxil (phải) có tạo hình phù hợp với khách hàng nữ. Ảnh: VinFast

Theo VinFast, Sadie và Saxil được thiết kế theo phong cách thanh lịch, với nhiều đường nét bo tròn cùng điểm nhấn là cụm đèn hình kim cương. Bộ đôi này dự kiến được trang bị động cơ điện đặt giữa công suất cực đại 4.500W, tốc độ tối đa có thể đạt 80 km/h.

Hiện VinFast chưa xác nhận thời điểm ra mắt, nhưng động thái đăng ký kiểu dáng công nghiệp thường là bước chuẩn bị trước khi sản phẩm chính thức được giới thiệu ra thị trường.

sadie-11.png

Đầu năm nay, VinFast đã ra mắt thêm 4 mẫu xe máy điện mới, gồm 3 dòng đổi pin đầu tiên là Evo, Feliz II và Viper, cùng mẫu xe tích hợp bàn đạp dành cho học sinh Amio. Hãng xe Việt cũng tích cực đầu tư mở rộng mạng lưới trạm đổi pin và dự kiến đạt 60.000 tủ đổi pin xe máy điện trên toàn quốc trong quý II/2026.

Về doanh số, VinFast cho biết mảng xe máy điện ghi nhận tín hiệu tích cực trong quý I với gần 143.136 xe được bàn giao, gấp 3,9 lần số xe bán ra của cùng kỳ năm ngoái. Theo Motorcycles Data, đà tăng trưởng không ngừng đã giúp VinFast vươn lên vị trí thứ hai tại thị trường nội địa.

