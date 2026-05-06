Clip: Tài xế xe buýt vượt ẩu trên đèo, bị phạt 5 triệu đồng

TPO - Sau phản ánh trên mạng xã hội về việc xe buýt tuyến Cùa - Cửa Tùng vượt ẩu, chèn ép phương tiện trên đèo Cùa (tỉnh Quảng Trị), lực lượng CSGT đã vào cuộc xác minh và xử phạt tài xế vi phạm.

Ngày 6/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Trạm CSGT Đakrông vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe buýt có hành vi vượt xe không đúng quy định trên tuyến Tỉnh lộ 585, đoạn qua đèo Cùa thuộc xã Cam Lộ.

Trước đó, ngày 25/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe buýt tuyến Cùa - Cửa Tùng vượt xe tại khu vực đèo Cùa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người đăng tải cho rằng các xe buýt tuyến này nhiều lần có hành vi vượt ẩu, chèn ép phương tiện khác khi lưu thông qua đoạn đèo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Đakrông đã vào cuộc xác minh, đồng thời mời chủ phương tiện và người điều khiển xe buýt liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế N.Đ.M. (SN 1992, trú thôn Sơn Hạ, xã Cửa Tùng), người điều khiển xe buýt mang BKS 74B-00x.xx, đã thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện vượt xe trong trường hợp không được phép vượt như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Pha vượt ẩu của chiếc xe buýt - ảnh cắt từ clip.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế này về hành vi “Điều khiển xe ô tô buýt vượt xe trong những trường hợp không được vượt”.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế N.Đ.M. bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.