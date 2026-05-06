Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Xe
Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Tư vấn

Clip: Tài xế xe buýt vượt ẩu trên đèo, bị phạt 5 triệu đồng

TPO - Sau phản ánh trên mạng xã hội về việc xe buýt tuyến Cùa - Cửa Tùng vượt ẩu, chèn ép phương tiện trên đèo Cùa (tỉnh Quảng Trị), lực lượng CSGT đã vào cuộc xác minh và xử phạt tài xế vi phạm.

Hoàng Nam

Ngày 6/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Trạm CSGT Đakrông vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe buýt có hành vi vượt xe không đúng quy định trên tuyến Tỉnh lộ 585, đoạn qua đèo Cùa thuộc xã Cam Lộ.

Trước đó, ngày 25/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe buýt tuyến Cùa - Cửa Tùng vượt xe tại khu vực đèo Cùa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người đăng tải cho rằng các xe buýt tuyến này nhiều lần có hành vi vượt ẩu, chèn ép phương tiện khác khi lưu thông qua đoạn đèo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Đakrông đã vào cuộc xác minh, đồng thời mời chủ phương tiện và người điều khiển xe buýt liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế N.Đ.M. (SN 1992, trú thôn Sơn Hạ, xã Cửa Tùng), người điều khiển xe buýt mang BKS 74B-00x.xx, đã thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện vượt xe trong trường hợp không được phép vượt như nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

vlcsnap-2026-05-05-20h32m33s205-20260505203919png.jpg
Pha vượt ẩu của chiếc xe buýt - ảnh cắt từ clip.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế này về hành vi “Điều khiển xe ô tô buýt vượt xe trong những trường hợp không được vượt”.

Với lỗi vi phạm trên, tài xế N.Đ.M. bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

#Quảng Trị #CSGT #xe buýt vượt ẩu #đèo Cùa #xử phạt #tài xế #vào cuộc xác minh

Xem nhiều