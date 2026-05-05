Clip: Xe khách lao đầu qua dải phân cách, lốp văng vào hộ lan

TPO - Chiếc xe khách bất ngờ lao qua dải phân khách, lốp xe văng mạnh đập vào hộ lan bên đường, may mắn không va chạm với ô tô có gắn camera hành trình.

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào khoảng 10h30 hôm 3/5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trước đó, khu vực Lào Cai có mưa lớn khiến mặt đường trơn.

Theo video trích xuất từ camera hành trình của một ô tô di chuyển trên tuyến đường này, một ô tô khách bất ngờ lao từ làn ngược chiều qua dải phân cách.

Cú va chạm rất mạnh khiến nhiều bộ phận của chiếc xe khách bị vỡ nát, một chiếc lốp xe bị văng về phía hộ lan. May mắn là chiếc lốp không va chạm trực diện với xe có gắn camera.

Nhờ tập trung và chú ý quan sát, tài xế trong clip đã sớm phát hiện xe khách ở làn ngược chiều gặp sự cố rồi đâm vào dải phân cách. Từ đó, người lái có phản xạ phanh, giảm tốc độ, kịp thời đánh lái chuyển làn an toàn.

Thông qua clip tình huống giao thông trên, cục Cảnh sát giao thông (CSGT) nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung khi lái xe. Đây là yếu tố đóng vai trò then chốt, giúp tài xế phát hiện sớm các tình huống bất thường trên đường và kịp thời đưa ra phương án xử lý an toàn.

Cục CSGT khẳng định, lái xe là hoạt động đòi hỏi sự chú ý cao độ, nơi mỗi quyết định như đánh lái, phanh hay tăng giảm tốc đều phụ thuộc vào khả năng quan sát và phản xạ của người điều khiển phương tiện.

Cần hạn chế những yếu tố có thể làm suy giảm sự tập trung, như sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử, làm việc riêng khi lái xe (nói chuyện, cúi xuống lấy đồ), cũng như tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần duy trì sự tỉnh táo, tập trung tối đa khi cầm lái, bởi mỗi hành vi mất tập trung đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bản thân và những người xung quanh.