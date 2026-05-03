Clip: Tài xế ôtô mở cửa bất cẩn ‘quật ngã’ người đi xe máy

TPO - Tài xế ô tô đã không quan sát phía sau rồi mở toang cửa, dẫn tới va chạm với người đi xe máy khiến nạn nhân té ngã ra đường ngay trước mũi một ô tô khác.

Vụ xảy ra tại Bắc Ninh và được camera hành trình của một ô tô di chuyển phía sau ghi lại. Đoạn clip cho thấy người đi xe máy di chuyển gần loạt ô tô đỗ bên đường, bỗng một tài xế mở cửa nhưng thiếu quan sát.

Người này còn mở cửa với lực rất mạnh gây va chạm với tài xế xe máy, khiến nạn ngã ra đường ngay trước đầu ô tô có gắn camera. Hậu quả là người đi xe máy bị thương nặng.

Sau tai nạn, tài xế ô tô gây tai nạn cùng người dân đã ứng cứu cho nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh cho biết đã thụ lý làm rõ vụ việc theo quy định.

Theo Nghị định 168 về xử phạt giao thông đường bộ, hành vi tài xế mở cửa ô tô không an toàn dẫn đến tai nạn phạt 20-22 triệu đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

