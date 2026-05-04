Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hoảng hồn vì xe tải vượt ẩu ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Một đoạn video do camera hành trình ghi lại đang lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại tình huống giao thông xe tải vượt ẩu khi vào khúc cua khiến nhiều người bức xúc.

Theo ghi nhận, vào khoảng 15h17 ngày 4/5, một tình huống giao thông nguy hiểm đã xảy ra trên đường Nguyễn Hoàng, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai.

Thời điểm trên, một xe ô tô con đang lưu thông theo đúng phần đường của mình, khi vào đoạn cua khuất tầm nhìn và có vạch kẻ đường liền thì bất ngờ xuất hiện xe tải mang BKS 49A-784.XX đi từ hướng ngược lại. Đáng chú ý, phương tiện này di chuyển với tốc độ cao, lấn hoàn toàn sang làn đường ngược chiều để vượt xe phía trước, bất chấp quy định an toàn giao thông.

Trước tình huống nguy cấp, tài xế xe con đã kịp thời quan sát từ xa và phải đạp phanh gấp, khiến xe gần như dừng khẩn cấp và bấm còi để tránh xảy ra va chạm trực diện.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vượt ẩu, coi thường quy định của một bộ phận tài xế. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà đã xảy ra nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Dư luận cho rằng, các hành vi vi phạm kiểu này cần được cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Văn Quân
#xe tải #đồng nai #vượt ẩu #giao thông #tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe