Hoảng hồn vì xe tải vượt ẩu ở Đồng Nai

TPO - Một đoạn video do camera hành trình ghi lại đang lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại tình huống giao thông xe tải vượt ẩu khi vào khúc cua khiến nhiều người bức xúc.

Theo ghi nhận, vào khoảng 15h17 ngày 4/5, một tình huống giao thông nguy hiểm đã xảy ra trên đường Nguyễn Hoàng, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai.

Thời điểm trên, một xe ô tô con đang lưu thông theo đúng phần đường của mình, khi vào đoạn cua khuất tầm nhìn và có vạch kẻ đường liền thì bất ngờ xuất hiện xe tải mang BKS 49A-784.XX đi từ hướng ngược lại. Đáng chú ý, phương tiện này di chuyển với tốc độ cao, lấn hoàn toàn sang làn đường ngược chiều để vượt xe phía trước, bất chấp quy định an toàn giao thông.

Trước tình huống nguy cấp, tài xế xe con đã kịp thời quan sát từ xa và phải đạp phanh gấp, khiến xe gần như dừng khẩn cấp và bấm còi để tránh xảy ra va chạm trực diện.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vượt ẩu, coi thường quy định của một bộ phận tài xế. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà đã xảy ra nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Dư luận cho rằng, các hành vi vi phạm kiểu này cần được cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.