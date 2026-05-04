Hé lộ đầu tiên về SUV mới của Mazda

TPO - Mẫu SUV mới của Mazda dự kiến có tên gọi CX-40, được định vị nằm giữa hai dòng CX-30 và CX-5/CX-50.

Danh mục SUV của Mazda hiện trải rộng từ CX-30, CX-5, CX-50 cho tới các mẫu cao cấp hơn như CX-60, CX-70 và CX-90. Ở một số thị trường ngoài Mỹ, hãng còn phân phối CX-80 – phiên bản kéo dài của CX-60 với thêm hàng ghế thứ ba – cùng CX-6e, mẫu xe phát triển thông qua liên doanh với hãng xe Trung Quốc Changan.

Theo Autoblog, Mazda có thể tiếp tục mở rộng danh mục xe gầm cao. Hãng xe Nhật Bản mới đây đã đăng ký bản quyền thương hiệu “CX-40” tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) vào ngày 27/2/2026.

Động thái này làm dấy lên khả năng Mazda sẽ bổ sung thêm một mẫu xe gầm cao mới nằm giữa CX-30 và CX-5/CX-50.

Nếu được thương mại hóa, đây không phải lần đầu Mazda sử dụng số “4” trong tên gọi SUV. Giai đoạn 2016-2025, hãng từng bán ra mẫu CX-4 dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Mẫu xe này được định vị giữa CX-3 và CX-5, sở hữu thiết kế lai wagon với mui xe thấp hơn, mang phong cách giống một chiếc Mazda3 hatchback gầm cao kéo dài.

Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu đăng ký thương hiệu còn xuất hiện thêm hai cái tên CX-10 và CX-20. Theo cách đặt tên hiện tại của Mazda, CX-10 nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu crossover nhỏ nhất của hãng nếu được phát triển trong tương lai.

Trong khi đó, thương hiệu CX-20 thực tế đã được đăng ký từ năm 2020. Mẫu xe này được cho là sản phẩm kế nhiệm cho Mazda CX-3 ở phân khúc SUV đô thị cỡ B.

Giới quan sát cho rằng mẫu concept Vision X Compact từng ra mắt tại Japan Mobility Show 2025 có thể là nền tảng cho các mẫu SUV cỡ nhỏ mới này. Mazda cũng đang đầu tư mạnh vào nhà máy tại Thái Lan nhằm mở rộng sản xuất xe hybrid cỡ nhỏ, mở đường cho khả năng CX-10 hoặc CX-20 được lắp ráp tại đây.

Mazda Concept Vision X Compact.

Ở thời điểm hiện tại, sản phẩm đáng chờ đợi nhất của Mazda vẫn là thế hệ mới của CX-30. Dù chưa có lịch trình cụ thể, mẫu crossover này được cho là sẽ sớm bước sang thế hệ kế tiếp trong vài năm tới, khi vòng đời của phiên bản hiện hành đã khá dài.

Tại Việt Nam, mẫu xe bán tốt nhất của Mazda là dòng CX-5. Trong năm nay, hãng có kế hoạch ra mắt phiên bản CX-5 thế hệ mới, đồng thời bổ sung các dòng SUV mới cao cấp hơn như CX-60 và CX-90.