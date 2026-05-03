Top SUV tốt nhất: Nhiều cái tên có mặt ở Việt Nam

TPO - Dưới đây là top 10 mẫu SUV, xe gia đình tốt nhất theo bình chọn của tạp chí Autocar. Trong số này có nhiều mẫu đang bán tại Việt Nam như Skoda Kodiaq, Hyundai Tucson, Volvo XC40, BMW X3 hay Kia Sportage.

1. Skoda Kodiaq

Theo Autocar, Skoda Kodiaq ghi điểm nhờ không gian rộng rãi và tính thực dụng hàng đầu phân khúc. Mẫu SUV của thương hiệu CH Séc có cả cấu hình 5 và 7 chỗ, trong đó bản 5 chỗ sở hữu khoang hành lý lên tới 910 lít.

Phiên bản plug-in hybrid (PHEV) nổi bật với phạm vi chạy điện lớn, tuy nhiên không thể trang bị hàng ghế thứ ba do pin đặt dưới sàn xe. Kodiaq cũng được đánh giá cao về cảm giác lái linh hoạt và khả năng vận hành ổn định, dù hộp số DSG đôi lúc phản hồi thiếu mượt ở tốc độ thấp.

2. Kia EV9

Kia EV9 là một trong những SUV điện đáng chú ý nhất hiện nay với thiết kế góc cạnh đậm phong cách tương lai. Xe có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, hàng ghế thứ ba đủ rộng cho người lớn sử dụng và đầy đủ tiện nghi.

Phiên bản pin lớn có thể vận hành hơn 480 km thực tế sau mỗi lần sạc, hỗ trợ sạc nhanh công suất 220 kW. Ngoài khoang hành lý rộng rãi, EV9 còn có thêm cốp trước dành cho cáp sạc. Tuy nhiên, kích thước lớn khiến mẫu SUV điện của Kia kém linh hoạt trong đô thị và bãi đỗ xe.

3. Nissan Qashqai

Qashqai tiếp tục là mẫu SUV gia đình phổ biến nhất tại Anh và châu Âu nhờ mức giá dễ tiếp cận và tính đa dụng. Xe cũng rất thân thiện với người dùng khi giữ lại nhiều nút bấm vật lý cho hệ thống điều hòa, giúp thao tác thuận tiện hơn.

Khoang hành lý 479 lít cùng hệ thống giải trí tích hợp Google Maps là điểm cộng đáng chú ý. Điểm trừ của mẫu xe Nhật này là động cơ mild-hybrid chưa thực sự mạnh mẽ và hệ thống lái cũng thiếu điểm nhấn.

4. Tesla Model Y

Tesla Model Y tiếp tục duy trì vị thế SUV điện bán chạy nhờ hiệu suất cao, không gian rộng và phạm vi hoạt động ấn tượng. Phiên bản Long Range AWD có thể chạy tối đa khoảng 630 km sau mỗi lần sạc.

Khoang cabin rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế sau, cốp lớn cùng hệ thống Supercharger phủ rộng là những lợi thế lớn của Model Y. Dù vậy, hệ thống hỗ trợ lái ADAS và giao diện điều khiển phụ thuộc quá nhiều vào màn hình cảm ứng vẫn gây tranh cãi.

5. Renault Scenic E-Tech

Renault Scenic E-Tech trở lại dưới hình hài SUV điện với phạm vi hoạt động lên tới khoảng 610 km ở bản pin 87 kWh, vượt nhiều đối thủ cùng phân khúc. Mặc dù không còn bản 7 chỗ nhưng đây được đánh giá là một chiếc xe gia đình tuyệt vời với không gian rộng rãi và nội thất dễ chịu, theo Autocar.

Xe sở hữu khoang hành lý 545 lít cùng màn hình giải trí 12 inch hiện đại. Tuy nhiên, khả năng vận hành chưa thực sự nổi bật và tầm nhìn phía trước bị đánh giá hạn chế.

6. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson tiếp tục là một trong những SUV gia đình toàn diện nhất nhờ sự cân bằng giữa tiện nghi, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và không gian sử dụng.

Khoang nội thất được đánh giá tiệm cận chuẩn xe sang trong phân khúc, đi kèm cốp chứa đồ 616 lít. Nhưng điểm nổi bật nhất của Tucson chính là nội thất với vật liệu cao cấp, cùng với không gian rộng rãi ở cả trước và sau.

Ngoài ra, xe còn có nhiều tùy chọn động cơ gồm máy xăng, hybrid và cả PHEV. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng khi lựa chọn Hyundai Tucson.

7. Dacia Bigste

Dacia Bigster gây chú ý khi mang tới không gian rộng rãi và mức giá cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C. Xe có khoang hành lý 677 lít, lớn hơn nhiều đối thủ như Kia Sportage hay Volkswagen Tiguan.

Các phiên bản mild-hybrid, số sàn và dẫn động 4 bánh đều được cung cấp, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng và chi phí sử dụng thấp. Đáng chú ý, xe còn sắp có phiên bản Hybrid-G 4x4 dành cho người muốn sở hữu một chiếc xe gia đình vẫn có thể đi off-road nhẹ.

8. BMW X3

BMW X3 thế hệ mới ra mắt vào năm 2024 mang đến thiết kế mới và một số cập nhật về hệ thống truyền động. Mẫu xe sang này tiếp tục duy trì phong cách lái thể thao đặc trưng. Xe có nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm bản PHEV công suất 295 mã lực với khả năng chạy điện khoảng 80-90 km.

Dù khoang cabin hiện đại và giàu công nghệ, hệ thống giải trí được đánh giá khá phức tạp. Hệ thống treo thiên cứng cũng khiến X3 kém êm ái trên mặt đường xấu. Tuy nhiên, không gian bên trong vẫn khá thoải mái với cho cả phía trước và phía sau.

9. Volvo XC40

Volvo XC40 vẫn giữ sức hút nhờ thiết kế Scandinavia hiện đại và khoang cabin cao cấp. Xe vận hành êm ái, tiết kiệm và mang đặc trưng an toàn của Volvo.

Điểm hạn chế nằm ở không gian hàng ghế sau và khoang hành lý chỉ 452 lít, nhỏ hơn mặt bằng chung phân khúc.

10. Kia Sportage

Kia Sportage tiếp tục nằm trong nhóm SUV gia đình phổ biến nhất tại Anh và châu Âu nhờ thiết kế nổi bật, danh mục động cơ đa dạng và chi phí vận hành hợp lý.

Mẫu xe Hàn Quốc có cả phiên bản hybrid và plug-in hybrid với phạm vi chạy điện khoảng 72 km. Tuy nhiên, không gian nội thất chưa thực sự vượt trội so với nhiều đối thủ cùng tầm giá.

Dẫu vậy, theo Autocar, Sportage nhìn chung vẫn là một chiếc xe đa dụng, thực dụng và tiết kiệm nhiên liệu. Mặc dù không phải là chiếc xe lớn nhất trong phân khúc, nhưng vẫn có đủ chỗ cho năm người bên trong.