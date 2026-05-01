Tài xế xe máy bị hất văng sau cú đâm trực diện ô tô

TPO - Vụ tai nạn xảy ra ở California (Mỹ) giữa chiếc xe mô tô địa hình và ô tô cho thấy sự nguy hiểm của việc thiếu tập trung quan sát khi tham gia giao thông.

Đoạn video được ghi lại từ một chiếc xe điện Tesla đang dừng chờ tại giao lộ. Khi đó, một chiếc Honda Civic tiến đến từ bên phải và chuẩn bị rẽ trái nhưng tài xế xe này dường như không phát hiện chiếc xe máy đang lao tới rất nhanh ở làn ngược chiều.

Khi chiếc sedan bắt đầu ôm cua, người đi mô tô không còn khoảng trống để tránh. Chiếc xe máy sau đó đâm mạnh vào khu vực đèn pha trước bên lái của Honda Civic.

Cú va chạm mạnh khiến cả người lái và xe máy bị hất văng lên không trung. Nạn nhân sau khi rơi khỏi xe máy đã ngã lăn lộn trên đường nhưng vẫn có thể đứng dậy lập tức.

Nhưng theo người đăng tải video, nạn nhân sau đó không thể nói chuyện, nằm bất động trên vỉa hè và nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương bằng cáng.

Theo Carscoops, vụ việc hoàn toàn có thể nghiêm trọng hơn nếu thời điểm va chạm lệch đi chỉ vài giây, hoặc nếu chiếc ô tô bị đâm là một mẫu SUV hay bán tải cỡ lớn thay vì sedan Honda Civic.

Về nguyên nhân, tài xế Honda được cho là đã không quan sát kỹ trước khi rẽ trái cắt ngang dòng xe đối diện. Tuy nhiên, chiếc mô tô trong video dường như không có hệ thống chiếu sáng để xe đối diện nhận biết. Điều này cũng làm giảm khả năng quan sát của chính người điều khiển và đặt ra nghi vấn về việc phương tiện có đáp ứng quy định lưu thông hay không.