Vụ xe máy sang đường bị ô tô húc ngã xuống ruộng: Lỗi tại ai?

TPO - Theo Cục CSGT, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ tai nạn tại Thanh Hóa gần đây là do người điều khiển xe máy vi phạm quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau, không quan sát khi đi từ đường nhánh ra đường chính.

Theo Cục Cảnh Sát Giao Thông (CSGT), rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã ba, ngã tư hoặc nơi đường giao nhau bắt nguồn từ việc không chấp hành quy tắc nhường đường.

Tình trạng này xuất hiện nhiều ở khu vực nông thôn, nơi có một bộ phận người tham gia giao thông không có ý thức nhường đường, dừng xe quan sát khi đi từ ngõ, đường nhánh ra đường chính hoặc tập trung sát, giảm tốc độ khi tới nơi giao nhau.

Trong đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông ở Thanh Hóa hôm 25/4 vừa qua, người điều khiển xe máy có vi phạm quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau. Xe này khi đi chuyển từ đường nhánh ra đường chính đã không quan sát, không giảm tốc độ, không nhường đường cho xe ô tô đi trên đường chính; cắt qua vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch 1.3).

Tình huống xe máy bị ô tô húc văng khi chạy cắt ngang sang đường tại Thanh Hóa hôm 25/4. Video: OFFB

Theo Cục CSGT, đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn. Trong khi đó, tài xế ô tô được xác định không có lỗi nếu không vượt quá tốc độ cho phép.

Dữ liệu từ camera hành trình cho thấy trước khi xảy ra va chạm, tài xế điều khiển ô tô đi hơn 70 km/h, tức trong giới hạn tốc độ khai thác tối đa 80 km/h đối với xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư.

Cục CSGT khuyến cáo khi đi đến nút giao, đặc biệt từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ ngõ ra đường lớn, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, nên dừng hẳn từ 3 đến 5 giây để quan sát cả hai hướng rồi mới điều khiển xe nhập vào đường chính.

