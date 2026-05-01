Bộ đôi SUV hybrid mới sắp cập bến Việt Nam, có mẫu kênh giá nửa tỷ đồng

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam sắp đón chào hai mẫu SUV cỡ lớn sử dụng động cơ hybrid gồm Toyota Land Cruiser HEV và Hyundai Palisade thế hệ mới, trong đó mẫu xe Nhật hiện được chào bán bởi đại lý tư nhân.

Một số đại lý ô tô tư nhân tại Hà Nội mới đây đã bắt đầu chào mời khách hàng đặt cọc suất nhận xe Toyota Land Cruiser hybrid (HEV) sớm. Xe dự kiến được bàn giao vào tháng 8 hoặc tháng 9 tới, thời điểm sau khi xe được mở bán chính hãng.

Trong khi đó, các đại lý Toyota chính hãng hiện vẫn chưa có động thái nhận đặt cọc chính thức cho mẫu xe này. Nhưng theo tìm hiểu, những suất giao xe Land Cruiser HEV sớm ở showroom tư nhân đều là xe chính hãng.

Toyota Land Cruiser hybrid có thêm logo 457 TT bên sườn và biểu tượng HEV trên cửa cốp.

Tương tự trường hợp của bản máy xăng trước đây, khách hàng muốn có suất giao xe Land Cruiser hybrid sớm từ các đơn vị tư nhân sẽ phải chấp nhận khoản chênh giá dao động 500-700 triệu đồng.

Giá bán cụ thể phiên bản hybrid chưa được tiết lộ, nhưng được dự báo sẽ cao hơn mức niêm yết 4,58 tỷ đồng của phiên bản thuần xăng hiện hành.

Theo tìm hiểu, nguồn cung của các showroom tư nhân thực chất được thu mua lại từ những khách hàng đã đặt hàng thành công và có suất nhận xe sớm tại các đại lý chính hãng.

Số tiền chênh đến hàng trăm triệu đồng kể trên như một hình thức mua suất ưu tiên để sở hữu Toyota Land Cruiser HEV. Mức kênh có thể biến động tăng, giảm tùy vào nhu cầu của thị trường. Trước đó vào năm 2022, mẫu Land Cruiser máy xăng từng được bán kênh giá khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Về Land Cruiser HEV, mẫu SUV cỡ lớn này sử dụng hệ truyền động kết hợp máy xăng V6 3.5 tăng áp kép với một mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống cho ra 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm, được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.

Do phải dành không gian cho mô-tơ và pin hybrid, bản HEV chỉ có bình nhiên liệu 68 lít - nhỏ hơn so với bình 80 lít của bản máy xăng. Đổi lại, bản hybrid có thể giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Bên cạnh Land Cruiser HEV, thị trường Việt còn chuẩn bị đón thêm một mẫu SUV hybrid khác là Hyundai Palisade thế hệ mới. Theo thông tin ban đầu từ giới tư vấn bán hàng, mẫu xe Hàn này sẽ có 3 phiên bản.

Bản hybrid là cấu hình cao nhất, được phía đại lý hé lộ có giá tạm tính khoảng hơn 2,1 tỷ đồng, trong khi bản máy xăng có giá từ khoảng hơn 1,7 tỷ đồng. Thông tin này chưa được Hyundai Thành Công xác nhận.

Mẫu Palisade mới có thiết kế góc cạnh, vuông vức hơn so với đời trước.

Hệ truyền động hybrid trên Palisade mới dự kiến là loại 2.5L hybrid cho công suất 334 mã lực và mô-men xoắn 360 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp và dẫn động 4 bánh HTRAC. Động cơ này lớn hơn so với loại 1.6L hybrid của Santa Fe.

Về thiết kế, Hyundai Palisade đời mới có sự thay đổi toàn diện về ngoại thất với phong cách vuông vức, bề thế hơn so với trước. Kích thước tổng thể của mẫu SUV này cũng được gia tăng, mở ra khoang nội thất rộng rãi, không gian thoải mái hơn ở cả ba hàng ghế.

Trong khi phiên bản thế hệ mới của Hyundai Palisade dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam vào quý III năm nay, phiên bản hiện hành vừa được giảm giá mạnh 160-170 triệu đồng. Theo đó, mẫu SUV cỡ E này hiện có giá niêm yết chính hãng từ 1,299-1,429 tỷ đồng, ngang ngửa một số xe hạng D - tức phân khúc dưới.