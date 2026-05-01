Thêm một mẫu xe Hyundai có thiết kế giống Santa Fe

Lê Tuấn

TPO - Theo Carbuzz, Hyundai đang đẩy nhanh quá trình phát triển thế hệ mới của mẫu SUV đô thị Creta, với nguyên mẫu chạy thử mới đây hé lộ vóc dáng tổng thể vuông vức khá giống đàn anh Santa Fe.

Sau khi bị bắt gặp tại Hàn Quốc, những hình ảnh thử nghiệm mới nhất tại Mỹ tiếp tục hé lộ diện mạo bề thế cùng nhiều thay đổi đáng chú ý của Hyundai Creta thế hệ thứ ba.

Dù vẫn được ngụy trang kín đáo, nguyên mẫu chạy thử đã để lộ một số chi tiết như cụm đèn trước hình chữ nhật, nắp capo dựng cao và tổng thể vuông vức gợi liên tưởng đến Hyundai Santa Fe thế hệ mới. Trước đó, các nguyên mẫu chạy thử của Tucson đời mới cũng có dáng vuông tương tự, phản ánh xu hướng thiết kế mới đồng bộ của Hyundai.

Hyundai Creta đời mới chạy thử nghiệm tại Mỹ. Ảnh: Carbuzz

Nhìn từ bên hông, xe sử dụng bộ mâm hợp kim thiết kế mới, gương chiếu hậu hai tông màu tích hợp đèn báo rẽ, ăng-ten vây cá mập và phần mui vuốt nhẹ về phía sau.

Các hình ảnh rò rỉ trước đó cũng cho thấy hệ thống chiếu sáng có thể sử dụng đồ họa dạng điểm ảnh. Lưới tản nhiệt cùng cản trước và cản sau nhiều khả năng có thiết kế hoàn toàn mới.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở kích thước tổng thể. Hyundai Creta mới được cho là sẽ dài xấp xỉ 4.500 mm, lớn hơn đáng kể so với mức 4.330 mm của thế hệ hiện hành. Việc gia tăng kích thước được cho là nhờ chuyển sang nền tảng khung gầm K3 hoàn toàn mới.

Đây cũng là kiến trúc đang sử dụng trên Kia Seltos thế hệ thứ hai, mẫu xe có chiều dài 4.460 mm. Nền tảng K3 hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích như tăng độ cứng thân xe, giảm rung ồn và cải thiện khả năng an toàn.

Mẫu Creta thế hệ tiếp dự kiến sẽ dài hơn đáng kể so với đời cũ. Ảnh: Carbuzz

Việc mở rộng kích thước không chỉ giúp Creta có dáng vẻ mạnh mẽ hơn mà còn tăng không gian cabin và dung tích khoang hành lý. Đây sẽ là lợi thế để giúp tăng sức hút cho mẫu xe của Hyundai trong phân khúc SUV cỡ B cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Bên trong khoang lái, Creta thế hệ mới dự kiến có nhiều nâng cấp đáng kể. Xe có thể sử dụng vô lăng thiết kế mới với logo 4 dấu chấm đặc trưng của Hyundai. Cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm dự kiến được tăng kích thước, đi kèm giao diện hiện đại hơn.

Một số trang bị từng xuất hiện trên xe thử nghiệm gồm chế độ “Boss Mode” cho phép chỉnh ghế phụ phía trước nhằm tăng không gian hàng ghế sau, tựa đầu cho toàn bộ hành khách phía sau, cùng gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS và các tính năng kết nối thông minh thế hệ mới.

Bản dựng đồ họa dự đoán thiết kế của Hyundai Creta thế hệ mới. Ảnh: NYMammoth

Về vận hành, Hyundai Creta thế hệ mới nhiều khả năng tiếp tục duy trì các tùy chọn động cơ hiện nay tại một số thị trường, gồm máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên công suất 115 mã lực, máy xăng tăng áp 1.5L công suất 160 mã lực và diesel 1.5L công suất 116 mã lực.

Các lựa chọn hộp số dự kiến bao gồm số sàn 6 cấp hoặc iVT cho bản xăng thường, ly hợp kép 7 cấp cho bản tăng áp, cùng số sàn hoặc tự động 6 cấp cho bản diesel.

Đáng chú ý, Hyundai được cho là đang phát triển thêm tùy chọn hybrid cho Creta nhằm đáp ứng xu hướng điện hóa đang tăng nhanh trên toàn cầu.

Dự kiến ra mắt vào cuối năm nay hoặc trong năm 2027, Hyundai Creta thế hệ mới sẽ tiếp tục cạnh tranh với Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Skoda Kushaq ở phân khúc SUV cỡ B.

Tại Việt Nam, Hyundai Creta chỉ mới ra bản facelift từ giữa năm 2025. Đây hiện là mẫu xe bán tốt nhất Hyundai Thành Công, với tổng cộng 2.616 chiếc đã được bàn giao trong quý I/2026.

