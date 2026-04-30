Kinh nghiệm lái xe máy đường dài dịp nghỉ lễ

TPO - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều người sẽ chọn xe máy làm phương tiện về quê hoặc đi du lịch. Để hành trình được an toàn và thuận lợi, người điều khiển phương tiện cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ tình trạng xe, sức khỏe đến lộ trình di chuyển.

Kiểm tra xe kỹ trước khi khởi hành

Đây là bước không thể bỏ qua trước mỗi chuyến đi xa. Xe máy nếu không ở trạng thái vận hành tốt rất dễ gặp sự cố giữa đường, ảnh hưởng đến an toàn và lịch trình.

Người dùng nên kiểm tra các hạng mục quan trọng như lốp, phanh, đèn chiếu sáng, dầu máy, còi, gương chiếu hậu và hệ thống điện. Nếu không có kinh nghiệm, chủ xe nên đưa xe đến đại lý hoặc xưởng dịch vụ để bảo dưỡng tổng quát trước chuyến đi.

Bên cạnh đó, cần đổ đầy nhiên liệu, mang đầy đủ giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cùng một số dụng cụ sửa chữa cơ bản để xử lý khi cần thiết.

Hành lý gọn nhẹ, sắp xếp chắc chắn

Khi chạy xe đường dài, hành lý nên được tối giản để tránh cồng kềnh, mất cân bằng hoặc cản trở thao tác lái xe. Những vật dụng nặng, kích thước lớn nên gửi xe khách hoặc dịch vụ vận chuyển.

Nên chuẩn bị gọn nhẹ nhất có thể để thuận tiện di chuyển.

Người đi xe máy chỉ nên mang theo đồ dùng thiết yếu như áo mưa, kính chắn gió, đồ bảo hộ, quần áo dự phòng, nước uống, đồ ăn nhẹ và điện thoại. Tất cả nên được xếp gọn trong balô hoặc buộc chắc chắn phía sau xe.

Việc mang hành lý gọn nhẹ giúp người lái thoải mái hơn, tránh tình trạng quá tải, vướng víu gây khó khăn khi điều khiển xe máy. Từ đó, giảm nguy cơ xảy ra sự cố.

Chủ động chọn thời gian và lộ trình hợp lý

Vào các dịp nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện thường tăng cao tại các cửa ngõ đô thị và quốc lộ đi các tỉnh. Người dân nên chủ động xuất phát sớm hoặc muộn hơn các khung giờ cao điểm (dự kiến vào 17-20h ngày 29/4 và 5-8h sáng 30/4) để tránh cảnh ùn tắc.

Lượng phương tiện rời thành phố tăng mạnh vào dịp lễ gây ùn tắc tại các cửa ngõ.

Trước chuyến đi, nên theo dõi dự báo thời tiết và tình trạng giao thông để có phương án thay đổi lộ trình khi cần thiết. Các ứng dụng bản đồ số như Google Maps cũng là công cụ hữu ích để nhận biết tuyến đường ùn ứ hoặc tìm đường thay thế.

Giữ sức khỏe tốt, nghỉ ngơi đúng lúc

Chạy xe máy nhiều giờ liên tục đòi hỏi thể lực và sự tập trung cao. Người lái cần ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ trước khi khởi hành và giữ tâm lý thoải mái trong suốt hành trình.

Sau mỗi quãng đường khoảng 60-100 km, nên dừng nghỉ từ 15-20 phút để thư giãn, uống nước vừa giúp xe bớt nóng máy. Nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ, cần tìm chỗ dừng xe nghỉ ngơi ngay, tuyệt đối không cố di chuyển tiếp.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT phát nước uống miễn phí cho người dân về quê.

Tuân thủ luật giao thông và trang bị bảo hộ đầy đủ

Trong điều kiện giao thông đông đúc, người lái cần giữ bình tĩnh, đi đúng tốc độ quy định, đúng làn đường và duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Không nên vượt ẩu, tạt đầu hoặc phanh gấp vì dễ gây va chạm dẫn tới tai nạn. Mũ bảo hiểm đạt chuẩn là trang bị bắt buộc. Ngoài ra, người lái nên sử dụng thêm áo bảo hộ, giày cổ cao và găng tay có lớp bảo vệ, để tránh những chấn thương nghiêm trọng nếu không may xảy ra sự cố hoặc gặp tai nạn.

Hãy luôn giữ khoảng cách an toàn với xe đi phía trước.

Khi chạy xe ban đêm, nên mặc áo phản quang hoặc sử dụng trang phục dễ nhận diện để tăng khả năng quan sát cho phương tiện khác. Đặc biệt, tuyệt đối không điều khiển xe sau khi sử dụng rượu bia.