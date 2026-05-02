‘Xe chơi’ Suzuki Jimny giảm giá mạnh để xả hàng

Lê Tuấn

TPO - Mẫu SUV off-road cỡ nhỏ Suzuki Jimny hiện đang được giảm giá sâu tại đại lý lên tới 140 triệu đồng, tuy nhiên chỉ áp dụng cho xe có năm sản xuất cũ.

Một số tư vấn bán hàng ở miền Nam đang chào bán mẫu Suzuki Jimny với giá ưu đãi từ 649 triệu đồng, thấp hơn tới 140 triệu đồng so với mức niêm yết.

Đây được xem là mức ưu đãi sâu nhất kể từ khi mẫu SUV cỡ nhỏ này ra mắt thị trường Việt Nam, tuy nhiên chỉ áp dụng cho các xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024).

Dù vậy, không phải showroom nào cũng áp dụng mức giảm cao như trên. Phần lớn đại lý hiện duy trì ưu đãi quanh mức 100 triệu đồng cho Jimny VIN 2024, sát với mức khuyến mãi với tổng giá trị 95 triệu đồng từ chính hãng Suzuki Việt Nam.

Những chiếc Suzuki Jimny hiện còn bán ở đại lý đều là xe sản xuất từ năm 2024. Ảnh: Đại lý

Thực tế, mức giảm này đã được các đại lý duy trì cho Jimny trong nhiều tháng gần đây, nhưng vẫn chưa thể xả hết xe VIN 2024. Điều này phản ánh áp lực tồn kho đối với Suzuki Jimny trong bối cảnh mẫu xe này vẫn là lựa chọn khá kén khách.

Xu hướng này trái ngược so với thời điểm Suzuki Jimny mới mở bán tại Việt Nam hồi tháng 4/2024. Khi đó, xe rơi vào tình trạng đội giá 50-70 triệu đồng hoặc “bia kèm lạc”.

Tuy nhiên, nhu cầu thực tế sau đó không quá lớn khiến giá bán liên tục được điều chỉnh giảm. Mức giảm mới nhất lên tới 140 triệu đồng được xem là nỗ lực của hãng và đại lý nhằm tìm khách cho Suzuki Jimny.

Tại Việt Nam, Suzuki Jimny được xếp vào nhóm "xe chơi" chủ yếu phù hợp những người thích xe địa hình. Mẫu xe này sở hữu ngoại hình vuông vức, khung gầm rời, hệ dẫn động hai cầu 4WD cùng vi sai hạn chế trượt - những trang bị thường thấy trên các dòng SUV off-road cỡ lớn.

Mẫu xe Nhật này sử dụng động cơ xăng 1.5L, cho công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Kích thước tổng thể của Jimny nhỏ hơn các mẫu SUV cỡ A. Phiên bản phân phối tại Việt Nam là biến thể 3 cửa với cấu hình 4 chỗ ngồi.

