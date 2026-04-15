Phạt hơn 50 triệu đồng vụ tài xế xe 7 chỗ vượt ẩu, chèn ép trên đường

TPO - Tài xế ô tô 7 chỗ có hành vi vượt ẩu, chèn ép phương tiện trên đường ở Thanh Hóa bị cảnh sát phạt 28 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ ở Thanh Hóa có hành vi vượt xe không đúng quy định, chèn ép phương tiện phía sau.

Theo nội dung clip, chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest màu trắng, biển kiểm soát 36A 763.XX sau khi vượt lên, đã có hành vi chèn ép, gây khó khăn cho phương tiện phía sau di chuyển. Đặc biệt, khi xe 7 chỗ này chạy đến ngã tư đèn đỏ, dù đèn tín hiệu đang cho phép di chuyển song xe này bất ngờ phanh gấp, dừng đột ngột khiến xe phía sau gần tông trúng.

Hình ảnh tài xế lái xe 7 chỗ vượt ẩu, chèn ép xe trên đường.

Liên quan đến vụ việc này, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết từ phản ánh của người dân, trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (công an tỉnh Thanh Hóa) đã xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và người điều khiển ô tô 7 chỗ nêu trên.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển ô tô là T.T.M. (SN 1992, trú phường Quảng Phú).

Phương tiện do tài xế M. điều khiển được mượn của chị L.T.T. (SN 1991, trú phường Hạc Thành). Công an còn phát hiện chiếc xe này đã gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký xe.

Chiều 5/4, anh M. điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (phường Hạc Thành). Khi đến đoạn gần nút giao Hạc Thành - Phan Bội Châu, tài xế đã có hành vi vượt xe không đúng quy định.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế M.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh M. về các lỗi như điều khiển xe gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký, vượt xe trong trường hợp không được phép. Tổng mức xử phạt là 28 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Cùng với bị phạt tiền, nam tài xế còn bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Đối với chị T. (chủ phương tiện), cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt 23 triệu đồng do giao xe cho người tham gia giao thông khi phương tiện gắn biển số không đúng quy định.