Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phạt hơn 50 triệu đồng vụ tài xế xe 7 chỗ vượt ẩu, chèn ép trên đường

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tài xế ô tô 7 chỗ có hành vi vượt ẩu, chèn ép phương tiện trên đường ở Thanh Hóa bị cảnh sát phạt 28 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ ở Thanh Hóa có hành vi vượt xe không đúng quy định, chèn ép phương tiện phía sau.

Theo nội dung clip, chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest màu trắng, biển kiểm soát 36A 763.XX sau khi vượt lên, đã có hành vi chèn ép, gây khó khăn cho phương tiện phía sau di chuyển. Đặc biệt, khi xe 7 chỗ này chạy đến ngã tư đèn đỏ, dù đèn tín hiệu đang cho phép di chuyển song xe này bất ngờ phanh gấp, dừng đột ngột khiến xe phía sau gần tông trúng.

Hình ảnh tài xế lái xe 7 chỗ vượt ẩu, chèn ép xe trên đường.

Liên quan đến vụ việc này, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết từ phản ánh của người dân, trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (công an tỉnh Thanh Hóa) đã xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và người điều khiển ô tô 7 chỗ nêu trên.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển ô tô là T.T.M. (SN 1992, trú phường Quảng Phú).

Phương tiện do tài xế M. điều khiển được mượn của chị L.T.T. (SN 1991, trú phường Hạc Thành). Công an còn phát hiện chiếc xe này đã gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký xe.

Chiều 5/4, anh M. điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (phường Hạc Thành). Khi đến đoạn gần nút giao Hạc Thành - Phan Bội Châu, tài xế đã có hành vi vượt xe không đúng quy định.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế M.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với anh M. về các lỗi như điều khiển xe gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký, vượt xe trong trường hợp không được phép. Tổng mức xử phạt là 28 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Cùng với bị phạt tiền, nam tài xế còn bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Đối với chị T. (chủ phương tiện), cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt 23 triệu đồng do giao xe cho người tham gia giao thông khi phương tiện gắn biển số không đúng quy định.

Clip: Hình ảnh tài xế lái xe 7 chỗ vượt ẩu, chèn ép xe khác.
#phạt #tài xế #vượt ẩu #Thanh Hóa #giao thông #vi phạm #xử phạt

Xem thêm

Cùng chuyên mục