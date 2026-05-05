Video giao thông Taxi lách qua khe giữa ô tô và xe tải để vượt bị xử phạt thế nào?

TPO - Tình huống trong clip cho thấy lái xe taxi đã bất chấp các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGT), điều khiển phương tiện vi phạm quy tắc về chuyển làn đường, lách qua chỗ trống giữa 2 phương tiện cùng chiều để vượt lên.

Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về TTATGT, coi thường tính mạng, sức khoẻ và tài sản của mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Luật TTATGT đường bộ đã quy định trên đường cao tốc hoặc đường có nhiều làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và phải đúng làn đường quy định.

Khi chuyển làn tại nơi cho phép, tài xế phải có tín hiệu báo trước, quan sát kỹ và đảm bảo khoảng cách an toàn với các xe phía trước, phía sau và mỗi lần chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề.

Với hành vi vi phạm như trong clip, tài xế taxi sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn, mức phạt tăng lên thành 20-22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, trường hợp gây tai nạn hậu quả làm nạn nhân tử vong hoặc gây thương tích từ 61% trở lên hoặc gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, tùy theo tính chất mức độ vụ việc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự về “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm các quy định về chuyển làn, không thực hiện các hành vi lấn làn, vượt ẩu, nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng.