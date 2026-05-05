Mẫu SUV được lắp ‘chân vịt’ để bơi hồ, lội sông

TPO - Sau mẫu YangWang U8 của BYD, các hãng xe Trung Quốc một lần nữa gây ấn tượng với sản phẩm có khả năng nổi và di chuyển trên mặt nước như một chiếc thuyền.

Mẫu xe gây chú ý lần này là Jetour G700 của tập đoàn Chery. Không chỉ dừng lại ở việc nổi trên mặt nước, hãng này cho biết đây là một mẫu SUV “lưỡng cư” có thể vận hành gần giống một chiếc thuyền nhờ cơ chế đặc biệt.

Cụ thể, phiên bản đặc biệt có tên G700 Ark Edition được trang bị hệ truyền động hybrid cải tiến. Khi xe đi vào vùng nước sâu, hệ truyền động sẽ ngắt kết nối với bánh xe và chuyển sang vận hành bộ chân vịt phía sau.

Nhờ hệ thống chân vịt và con quay hồi chuyển ổn định, G700 có thể di chuyển trên mặt nước với tốc độ khoảng 8 km/h) trong tối đa 40 phút.

Mẫu SUV G700 trình diễn khả năng di chuyển dưới nước nhờ cụm chân vịt điện. Video: Jetour

Cabin xe được thiết kế kín hoàn toàn có khả năng chịu được áp suất nước 20kPa, bên cạnh nhiều chi tiết quan trọng đạt chuẩn kháng nước IP68.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống kiểm soát lực nổi nhằm duy trì trạng thái ổn định, hạn chế nguy cơ lật hoặc trôi tự do, giúp đảm bảo an toàn cho hành khách ngay cả khi xe đang "lênh đênh" giữa hồ nước sâu.

Trước đó vào cuối năm 2025, mẫu G700 này từng thực hiện thử thách 'bơi' qua đoạn sông gần 1,5 km. Xe duy trì trạng thái nổi ổn định trong suốt hành trình để về tới bến phà, cho thấy khả năng vận hành dưới nước thực sự hiệu quả.

Tuy nhiên, Jetour vẫn khuyến cáo rằng khả năng vận hành dưới nước của G700 được phát triển chủ yếu phục vụ các tình huống khẩn cấp như vượt qua vùng ngập lụt.

Về kích thước, Jetour G700 tương đương Toyota Land Cruiser 300 Series và được định hướng xuất khẩu ra thị trường toàn cầu. Phiên bản tiêu chuẩn sở hữu công suất lên tới 892 mã lực và mô-men xoắn 1.135 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây.

Bên cạnh đó, xe được trang bị ba khóa vi sai, củng cố khả năng vận hành địa hình. G700 còn sử dụng bộ pin dung lượng 31,4 kWh của CATL, cho phép di chuyển thuần điện khoảng 150 km. Hệ thống sạc nhanh hỗ trợ nạp pin từ 20% lên 80% trong khoảng 10 phút.

Tại thị trường Trung Quốc, Jetour G700 (hay còn gọi là Zongheng G700) đang được bán với giá dao động từ 349.900 đến 429.900 nhân dân tệ, quy đổi tương đương khoảng 1,35-1,65 tỷ đồng.

Ở Việt Nam, tập đoàn Chery quay lại từ năm 2024 và có sự hiện diện chính thức thông qua liên doanh với Geleximco, bán ra thị trường các mẫu xe thương hiệu Omoda và Jaecoo. Hãng này dự kiến sắp đưa về nước ta một mẫu SUV off-road thuần điện mang tên Jaecoo J6.