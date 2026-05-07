Hyundai Santa Fe sắp có đối thủ mới tại Việt Nam

TPO - Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón một mẫu xe 7 chỗ mới mang tên Geely Okavango, được định vị ở phân khúc SUV cỡ D cạnh tranh với Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8.

Mới đây, trang chủ của Geely Việt Nam đã đăng tải hình ảnh về một mẫu SUV mới, dự kiến ra mắt thị trường trong năm nay. Theo nội dung giới thiệu, đây là Okavango - mẫu xe gầm cao 7 chỗ hướng đến nhóm khách hàng gia đình tại đô thị.

Hình ảnh hé lộ mẫu SUV 7 chỗ hoàn mới của Geely. Ảnh: Geely Việt Nam

Mẫu SUV này vốn được biết đến với tên gọi Haoyue L tại thị trường Trung Quốc. Tại quê nhà, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.860 x 1.910 x 1.770 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.825 mm.

Với thông số này, Okavango được xếp vào phân khúc SUV cỡ D, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Toyota Fortuner hay Ford Everest.

Ngoại thất của Geely Okavango ở thị trường quốc tế. Ảnh: Đại lý

Về thiết kế, Okavango mang phong cách trung tính, thiên về sự vuông vức và thực dụng, phù hợp với đối tượng khách hàng gia đình. Khoang nội thất được bố trí 7 chỗ ngồi độc lập, cho phép tùy biến linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.

Tại thị trường Trung Quốc, Okavango được trang bị cụm màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước. Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và camera 360 độ hỗ trợ quan sát dưới gầm xe.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0L, cho công suất 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Khối động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước, kết hợp hệ thống treo sau đa liên kết.

Hiện Geely Việt Nam chưa công bố giá bán và thời điểm mở bán chính thức. Tuy nhiên, một số tư vấn bán hàng đại lý Geely trên toàn quốc đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu Okavango mới.

Theo giới tư vấn bán hàng, Okavango có thể được phân phối với hai phiên bản, giá dự kiến lần lượt khoảng 760 triệu và 820 triệu đồng. Thời gian bàn giao xe dự kiến vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 tới.

Nếu thực sự chốt mức giá trên, Geely Okavango sẽ là mẫu xe có giá dễ tiếp cận hàng đầu phân khúc SUV cỡ D. Đây được xem là lợi thế quan trọng giúp các mẫu xe Trung Quốc thu hút sự chú ý của người tiêu dùng Việt.

Dù vậy, phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam vẫn được đánh giá là “sân chơi khó”, khi Ford Everest đang chiếm ưu thế vượt trội. Tính đến hết quý I/2026, mẫu xe Mỹ đã đạt doanh số 3.580 xe, tương đương khoảng 60% thị phần toàn phân khúc, vượt xa tổng doanh số cộng lại của các đối thủ còn lại.