Tiết kiệm 24 triệu đồng mỗi năm nhờ xe máy điện đổi pin: VinFast Evo là trợ thủ đắc lực của tài xế dịch vụ

Miễn phí thuê pin, đổi pin không giới hạn, chi phí vận hành gần như bằng 0, VinFast Evo đổi pin đang giúp tài xế tiết kiệm chi phí và tối đa hóa thu nhập hằng tháng.

Nhẹ gánh chi phí, tiết kiệm cả chục triệu đồng mỗi năm

Với tài xế dịch vụ, một mẫu xe phù hợp phải đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: tiết kiệm tối đa chi phí vận hành và tối ưu thời gian khai thác. Trong bài toán đó, xe xăng ngày càng lộ rõ điểm yếu với chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng ngày càng lớn. Ngược lại, xe điện đang cho thấy là lựa chọn hiệu quả hơn rõ rệt, đặc biệt là với các mẫu xe đổi pin như VinFast Evo.

Theo reviewer Đình Nam, VinFast Evo là mẫu xe sinh ra để dành cho các tài xế dịch vụ vận doanh trên nền tảng Green Bike Platform của GSM nhờ những chính sách hiện hành như miễn phí đổi pin, miễn phí sạc pin và miễn phí thuê pin.

“Mỗi năm nếu tài xế chuyển sang chạy xe máy điện VinFast đổi pin cho Green SM sẽ tiết kiệm khoảng 24 triệu đồng bởi không mất tiền xăng, không mất tiền thuê pin, cũng không mất tiền đổi pin trong 3 năm”, reviewer này nhấn mạnh.

Cụ thể, theo chính sách hiện hành, tài xế được miễn phí thuê pin trong 3 năm và đổi pin không giới hạn đến hết tháng 3/2029. Trong khi đó, với xe xăng, mỗi ngày tài xế vẫn phải chi hơn 100.000 đồng tiền nhiên liệu, chưa kể bảo dưỡng định kỳ. “Xe điện không cần thay dầu, không có những khoản lặt vặt, tài xế cứ chạy là có tiền”, anh Đình Nam nói thêm.

Thực tế sử dụng của các tài xế đang chạy Green SM cũng cho thấy khoản tiết kiệm này tạo khác biệt và có tác động lớn đến thu nhập hằng tháng. “Chênh lệch không còn là vài trăm nghìn, mà là vài triệu mỗi tháng”, reviewer Đình Nam khẳng định đây là lý do ngày càng nhiều tài xế rời bỏ xe xăng.

Đổi pin siêu tốc, tài xế không lo “thời gian chết”

Có quãng đường di chuyển đều đặn khoảng 180 km mỗi ngày, anh Nguyễn Hồng Đức (TP.HCM) cho biết, trước đây, với chiếc xe máy cũ, anh phải đổ xăng ít nhất một lần trong ngày. Vào giờ cao điểm, việc xếp hàng thường kéo dài, khiến anh tốn không ít thời gian. Đó là chưa kể tần suất xe phải nằm xưởng để thay dầu, vệ sinh máy móc ngày càng lớn. Với VinFast Evo đổi pin, bài toán thời gian được giải đáp một cách nhẹ nhàng.

“Trước đây, giờ cao điểm mà hết xăng thì phải xếp hàng 10-15 phút, xe đi bảo dưỡng cũng mất vài giờ. Bây giờ gần như không có thời gian chết. Hết pin thì đổi, xe chạy tiếp ngay, bảo dưỡng nhanh gọn, chi phí hợp lý. Chạy được nhiều hơn thì mình kiếm được nhiều hơn”, anh Đức chia sẻ.

Thực tế, thao tác đổi pin trên VinFast Evo chỉ mất một phút, nhanh hơn cả việc đổ xăng. Khi pin gần cạn, tài xế có thể kiểm tra trên ứng dụng và di chuyển tới tủ đổi pin gần nhất. Tài xế gần như không cần chờ đợi, không gián đoạn việc nhận cuốc.

Ở góc độ vận hành, reviewer Phong Đoàn cho rằng, Evo đổi pin là chiếc xe đáp ứng trọn vẹn nhu cầu công việc của tài xế dịch vụ nhờ chất lượng vận hành ổn định và các tiện ích thiết thực.

“Xe có sẵn cổng sạc điện thoại type-C 30 W, sạc rất nhanh và cực kỳ tiện lợi cho các bác tài công nghệ, thậm chí còn theo dõi được cả nhiệt độ của pin để chạy xe tối ưu và bảo vệ pin tốt hơn”, reviewer này phân tích.

Ngoài ra, VinFast Evo còn được reviewer và người dùng đánh giá cao ở động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 2.450 W cùng giảm xóc ống lồng có giảm chấn thủy lực. Những trang bị này giúp xe di chuyển êm ái, bền bỉ, tạo sự thoải mái cho tài xế khi vận hành.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu vận hành liên tục, VinFast Evo còn có lợi thế ở chi phí sở hữu ban đầu - yếu tố quan trọng với tài xế công nghệ khi chọn phương tiện chạy dịch vụ. VinFast Evo hiện có giá niêm yết 19,99 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, người dùng được ưu đãi 6% giá trị xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe) và thêm 5% nếu đem xe xăng đổi lấy xe điện. Tài xế cũng có thêm lựa chọn trả góp với số tiền trả trước 0 đồng.

Đặc biệt, các tài xế tham gia vào nền tảng Green Bike Platform và chạy xe VinFast Evo chỉ cần đặt cọc 3 triệu đồng, trả phí thuê hàng tháng từ 1,5 triệu đồng và lấy xe ngay. Các bác tài cũng được hỗ trợ loạt thủ tục như đăng ký, bảo hiểm, bảo dưỡng, trang bị định vị... và thưởng gia nhập 500.000 đồng.

Nếu cần sửa chữa, chính sách hậu mãi “5 sao” của VinFast cũng tạo thêm sự yên tâm khi hãng cam kết thời gian xử lý rõ ràng, đồng thời hoàn tiền 100.000 đồng/ngày nếu xe “nằm xưởng” quá thời hạn cam kết.

Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, bền bỉ và êm ái, VinFast Evo đổi pin là mẫu xe đáp ứng trọn vẹn nhu cầu và đang trở thành “chân ái” của các tài xế công nghệ.