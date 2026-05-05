Chủ sở hữu VinFast VF 6: “Chiếc xe mang lại cho tôi cảm giác yên tâm”

Đáp ứng từ nhu cầu đi làm hằng ngày đến đi chơi xa, về quê, VinFast VF 6 được nhiều người dùng nhận định là mẫu xe lý tưởng cho nhóm khách hàng gia đình. Tháng 5/2026, khách hàng có cơ hội tiếp cận mẫu xe Việt dễ dàng hơn nhờ “bộ đôi” chính sách từ VinFast.

Lái nhàn, yên tâm cả đi làm lẫn đi chơi xa

Mua xe lần đầu, anh Nguyễn Hải Minh (Hà Nội) quyết định lựa chọn VinFast VF 6 sau khi cân nhắc nhiều mẫu trong cùng phân khúc. Sau hơn 5 tháng sử dụng, chiếc xe điện khiến anh Minh hài lòng khi đáp ứng hoàn hảo nhu cầu cá nhân đi lại hàng ngày và phục vụ gia đình.

Trong tầm giá 600-700 triệu đồng, theo anh Minh, VF 6 có thiết kế trẻ trung, bắt mắt, đặc biệt phần đuôi tạo ấn tượng mạnh so với các đối thủ. Bên cạnh đó, cảm giác lái cũng là điểm cộng rõ rệt. “Chân ga nhạy, tăng tốc nhanh, vượt xe khá dễ. Xe chạy đầm và chắc chắn”, anh Minh nhận xét.

Trong đô thị, VF 6 thể hiện sự linh hoạt nhờ kích thước vừa phải, phần đầu xe gọn dễ xoay xở trong phố đông. Trong khi đó, khả năng vận hành êm ái, không có mùi xăng là ưu điểm khi đi đường dài.

Không gian 5 chỗ của xe đáp ứng tốt cho gia đình anh gồm vợ chồng, con nhỏ và ông bà. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn với loạt tính năng ADAS như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng... khiến anh thấy việc lái xe đơn giản hơn hẳn. “Đi cùng gia đình, yếu tố an toàn rất quan trọng và chiếc xe này mang lại cho tôi cảm giác yên tâm”, anh nói.

Chung quan điểm, reviewer kênh Mei Mei Vi Vu cũng đánh giá cao camera 360 độ trên xe. Trong những tình huống đường hẹp, khó quay đầu hoặc phải lùi xe, camera hỗ trợ chị quan sát hiệu quả và tự tin điều khiển xe.

Chị cũng cho rằng ghế lái trên VF 6 ngồi thoải mái nhờ tính năng làm mát ghế. Một yếu tố đáng chú ý nữa là khoang hành lý rộng rãi. “Khi đi camping, mình mang rất nhiều đồ như lều, ghế, balo… nhưng cốp vẫn khá rộng, đáp ứng tốt nhu cầu đi chơi xa hoặc du lịch nhiều ngày”, reviewer này chia sẻ.

Không còn áp lực chi phí

Sau hơn 5 tháng sử dụng và di chuyển hơn 10.000 km, anh Minh cho biết gần như không phát sinh chi phí năng lượng nhờ chính sách sạc miễn phí từ VinFast (áp dụng lên tới 3 năm tới 10/2/2029, tối đa 10 lần/tháng với khách hàng mua xe từ 10/2/2026).

“Nếu dùng xe xăng, với cường độ di chuyển hiện tại, hàng tháng tôi đã phải tốn vài triệu đồng tiền xăng, còn hiện tại gần như không mất đồng nào”, anh chia sẻ.

Ngoài ra, anh Minh bày tỏ sự hài lòng với mạng lưới 150.000 cổng sạc dành cho xe điện VinFast hiện đã có mặt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Anh Minh thường sạc xe gần nhà hoặc cơ quan, trung bình 5 - 6 ngày/lần. Với những chuyến đi xa, khi dừng nghỉ giữa đường, anh sạc nhanh 10 - 15 phút là có thể tiếp tục di chuyển.

Tổng hòa những yếu tố này, anh Minh cho rằng xu hướng chuyển sang xe điện là tất yếu, nhất là trong bối cảnh giá xăng biến động như hiện nay. “Xe điện giúp tiết kiệm chi phí và chủ động hơn về năng lượng. Với nhu cầu gia đình, VF 6 là lựa chọn rất hợp lý”, anh Minh nhận định.

Với khách hàng đang quan tâm đến VF 6, chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và loạt ưu đãi trong tháng 5/2026 từ VinFast đang mang đến mức ưu đãi khó tìm trên thị trường.

Theo đó, người dùng được hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá xe, thêm 3% trường hợp đổi từ xe xăng sang xe điện tới hết ngày 31/5/2026. Cộng dồn hai chính sách, chủ xe có thể “bỏ túi” tới 62-67 triệu đồng, chưa kể hàng chục triệu đồng tiết kiệm được nhờ chính sách miễn lệ phí trước bạ cho xe điện của Chính phủ.

Khách hàng cũng có thể tiếp cận gói trả góp “Mua xe 0 đồng”, được bảo lãnh cho vay không cần vốn đối ứng ban đầu. Lãi suất ưu đãi chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6%), giúp người dùng giảm áp lực tài chính và chủ động dòng tiền.