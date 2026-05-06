Hãng xe sắp vào Việt Nam giảm giá mạnh ô tô điện

TPO - Một số phiên bản của dòng sedan điện Lotus Emeya đang được đại lý áp dụng ưu đãi lên tới 40% giá trị ban đầu để xả hàng tồn.

Theo Carscoops, nhiều hãng xe trên toàn cầu đang điều chỉnh chiến lược điện hóa, không còn tập trung toàn bộ vào xe điện mà sẽ đẩy mạnh xe hybrid. Hãng xe thể thao Anh quốc Lotus cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Thương hiệu thuộc sở hữu Geely hiện đang phát triển các phiên bản hybrid cho sedan Emeya và SUV Eletre. Tuy nhiên, trước khi những mẫu xe mới ra mắt, nhiều đại lý đang phải nỗ lực tìm khách cho các phiên bản thuần điện bằng loạt ưu đãi giảm giá sâu.

Sedan điện hiệu năng cao Lotus Emeya R.

Theo ghi nhận trên nền tảng Autotrader tại Anh, hiện có khoảng 15 chiếc Lotus Emeya hoàn toàn mới, chưa đăng ký, đang được chào bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm ra mắt năm 2024.

Phần lớn các chương trình giảm giá sâu tập trung vào phiên bản cao cấp Emeya R, mẫu sedan điện hiệu năng cao được xem là đối thủ của Porsche Taycan.

Một trong những mức giảm sâu nhất được ghi nhận tại đại lý Endeavour Lotus West London, nơi một chiếc Emeya R màu xám Kaimi có giá niêm yết ban đầu 140.105 bảng Anh (khoảng 4,98 tỷ đồng) nay chỉ còn 89.950 bảng Anh (khoảng 3,2 tỷ đồng), tương đương mức giảm khoảng 40%.

Một chiếc Lotus Emeya R được ra bán tại Anh với giá giảm 40% so với ban đầu.

Một đại lý khác cũng đang chào bán hai chiếc Lotus Emeya R mới với giá thấp hơn đáng kể so với niêm yết, trong đó có xe được giảm tới 43.755 bảng Anh (khoảng 1,55 tỷ đồng).

Dù phiên bản R hiện được xem là “đời cũ” khi Lotus chuyển sang cách đặt tên mới theo công suất (600 và 900), nhưng hệ truyền động của xe về cơ bản vẫn giữ nguyên.

Không chỉ các phiên bản cũ, ngay cả dòng Emeya mới cũng được áp dụng ưu đãi đáng kể. Một số đại lý đang giảm khoảng 15.000 bảng Anh (khoảng 534 triệu đồng) cho phiên bản Emeya 600 GT công suất 603 mã lực.

Hiện tại, Lotus đang phát triển phiên bản hybrid của sedan Emeya. Mẫu xe thể thao này dự kiến sở hữu các thông số kỹ thuật tương đương Lotus Eletre For Me - phiên bản hybrid của Lotus Eletre đã ra mắt tại thị trường Trung Quốc.

Tại Việt Nam, thương hiệu Lotus sắp chính thức ra mắt vào 8/5. Các mẫu xe đầu tiên gồm Lotus Eletre, Lotus Emeya và Lotus Emira sẽ được bán tại nước ta thông qua nhà phân phối Tasco Auto.