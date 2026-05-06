Clip: Nghẹt thở khoảnh khắc người dân giải cứu em bé khỏi gầm xe tải

TPO - Đoạn video ghi lại tình huống nguy hiểm khi một em nhỏ bất ngờ bị xe tải cuốn vào gầm trong lúc chơi sát mép đường. May mắn là người dân xung quanh đã kịp thời giải cứu, đưa em bé ra ngoài an toàn trong sự bàng hoàng của tài xế và những người chứng kiến.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi trẻ nhỏ vui chơi sát các tuyến đường giao thông.

Cục CSGT nhiều lần khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ chơi đùa dưới lòng đường hoặc khu vực sát mép đường.

Việc này không chỉ đặt trẻ vào tình thế nguy hiểm, có thể gặp tai nạn giao thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với người đi đường. Trẻ nên được vui chơi tại nơi an toàn, có rào chắn hoặc cách xa khu vực phương tiện qua lại.

Bên cạnh đó, trẻ nhỏ cần được phụ huynh giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.