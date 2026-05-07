Xem trước thiết kế Toyota Yaris đời mới

TPO - Toyota đang chuẩn bị ra mắt thế hệ hoàn toàn mới của mẫu hatchback cỡ nhỏ Yaris, với định hướng điện hóa và đa dạng hệ truyền động.

Theo Auto Express, mẫu Toyota Yaris thế hệ mới sẽ có phiên bản chạy điện, đồng thời vẫn duy trì các tùy chọn động cơ hybrid và xăng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trên toàn cầu.

Bản dựng dự đoán thiết kế của Toyota Yaris đời mới. Video: Avarvarii

Các phiên bản hybrid và điện sẽ tồn tại song song. Để làm được điều này, mẫu Yaris mới dự kiến sẽ sử dụng nền tảng đa năng lượng, cho phép cung cấp nhiều lựa chọn truyền động phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Hệ thống này tương tự với Corolla thế hệ tiếp theo, hỗ trợ đồng thời động cơ đốt trong, hybrid và thuần điện. Các phiên bản sẽ có thiết kế, công nghệ nội thất và nhận diện thương hiệu tương đồng, trong khi khác biệt chủ yếu nằm ở hệ truyền động để phù hợp với từng thị trường.

Về thời điểm ra mắt, theo chu kỳ sản phẩm truyền thống, Yaris mới có thể xuất hiện vào khoảng năm 2027. Tuy nhiên, Toyota đang có xu hướng kéo dài vòng đời sản phẩm khi chuẩn bị cho những thay đổi lớn, nên mốc thời gian này có thể lùi sang năm 2028.

Với phiên bản thuần điện, Yaris được kỳ vọng đạt quãng đường di chuyển hơn 400 km, tiệm cận các đối thủ như Renault 5 hay Volkswagen ID. Polo. Trong khi đó, bản hybrid mới cần duy trì, thậm chí cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 3 lít/100 km – vốn là lợi thế lớn của thế hệ hiện tại.

Cách tiếp cận này khác biệt so với một số đối thủ như Volkswagen hay Renault, khi các hãng này phát triển riêng biệt các dòng xe điện và xe hybrid/xăng. Trong khi đó, Toyota lựa chọn tích hợp nhiều loại hệ truyền động trên cùng một dòng sản phẩm.

Về thiết kế, Yaris mới được dự đoán sẽ mang phong cách hiện đại và sắc sảo hơn, với các đường nét dứt khoát và diện mạo mang tính tương lai. Xe vẫn giữ tỷ lệ đặc trưng của một mẫu hatchback cỡ nhỏ với phần đầu và đuôi ngắn, nhưng sẽ được bổ sung các chi tiết như cụm đèn pha mang phong cách công nghệ cao, lưới tản nhiệt thấp và đường viền kính hạ thấp dần về phía sau.

Ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota hướng tới cảm giác chắc chắn, cao cấp và mang tính kỹ thuật hơn so với thế hệ trước. Dù là xe cỡ nhỏ, Yaris thế hệ mới không còn theo đuổi hình ảnh “xe giá rẻ” mà được định vị cao cấp hơn.

Ngoài ra, xe cũng được kỳ vọng có thêm nhiều tùy chọn màu sắc, thiết kế mâm và trang bị ngoại thất, cùng các chi tiết tạo điểm nhấn lấy cảm hứng từ những mẫu concept gần đây của Toyota, đặc biệt là Corolla Concept từng ra mắt tại Tokyo Mobility Show 2025.

Tại Việt Nam, Toyota Yaris đã ngừng bán từ năm 2024 sau một thời gian ghi nhận doanh số thấp. Ở chiều hướng ngược lại, mẫu xe gầm cao cỡ B là Yaris Cross đang có sức bán rất tốt. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này đạt tổng doanh số 5.510 chiếc, tiếp tục là đầu tàu của Toyota Việt Nam.

