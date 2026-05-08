Vệt dầu tử thần trên quốc lộ 20

TPO - Lực lượng công an TP Đồng Nai đã kịp thời phát hiện và xử lý, ngăn chặn tai nạn xảy ra do vết dầu nhớt tràn ra kéo dài trên quốc lộ 20.

Trưa 6/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 20, lực lượng công an TP Đồng Nai đã kịp thời phát hiện một vết dầu nhớt kéo dài hàng trăm mét tại Km19, quốc lộ 20, đoạn qua ấp Phú Dòng, xã Thống Nhất.

Các lực lượng xã Thống Nhất nhanh chóng phủ cát, cảnh báo người tham gia giao thông không vào vùng trơn trượt do vết dầu nhớt tràn trên mặt đường.

Xác định khu vực này có mật độ phương tiện qua lại đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt đối với xe máy khi mặt đường bị trơn trượt, Tổ cảnh sát trật tự xã Thống Nhất (Công an TP Đồng Nai) đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân địa phương tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn, hạn chế đi vào khu vực nguy hiểm.

Việc cảnh báo sớm và điều tiết kịp thời đã giúp giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông trong thời điểm xử lý sự cố. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý vết dầu loang bằng các biện pháp như rải cát để thấm hút dầu, dùng dụng cụ chà sạch bề mặt đường, sau đó quét dọn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng. Sau nhiều nỗ lực, đoạn đường đã được làm sạch, đảm bảo điều kiện lưu thông an toàn cho người và phương tiện.

Theo đại diện công an xã Thống Nhất, việc chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Trong điều kiện lực lượng còn mỏng, địa bàn rộng, sự phối hợp tích cực của người dân và các lực lượng tại chỗ đã góp phần quan trọng giúp công tác xử lý đạt hiệu quả nhanh chóng.