Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Sri Lanka

TPO - Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong số ít tượng đài lãnh tụ nước ngoài được đặt tại trung tâm Colombo, là biểu tượng xúc động của tình cảm mà Nhân dân Sri Lanka dành cho Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka, ngày 8/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo (thủ đô Colombo).

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong số ít tượng đài lãnh tụ nước ngoài đặt tại trung tâm thủ đô Colombo, được khánh thành năm 2013 và đã trở thành biểu tượng xúc động của tình cảm mà Nhân dân Sri Lanka dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đến dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Cộng đồng Colombo; nghe lãnh đạo Thư viện giới thiệu và trình bày về dự án nâng cấp Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake thăm Thư viện Cộng đồng Colombo. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị Sri Lanka hỗ trợ các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Sri Lanka.

Nhân dịp này, Việt Nam đã trao biểu trưng hỗ trợ thủ đô Colombo nhằm gìn giữ, phát triển Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư viện Cộng đồng Colombo, góp phần tăng cường hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Sri Lanka là quốc gia đặc biệt khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 lần ghé thăm vào các năm 1911, năm 1928 và năm 1946 trong hành trình tìm đường cứu nước của Người, trong đó lần cuối cùng là trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.