Quỳnh Kool giữ chuỗi khóc gần như 31 tập phim

Vai diễn Thương khóc suốt 31 tập

Bộ phim Bước chân vào đời do Quỳnh Kool, Mạnh Trường, Ngọc Thủy đóng chính đang thu hút sự chú ý của khán giả khi phát sóng lúc 20h trên VTV3. Trong phim Quỳnh Kool vào vai Thương, người chị cả trong gia đình bất hạnh vì cha mẹ mất sớm. Hai người em Trang (Ngọc Thủy) và Minh (Sơn Tùng) do cô chăm sóc và nuôi lớn nhưng càng trưởng thành chúng càng ngang bướng và vấp phải nhiều sai lầm.

Bước chân vào đời gây tranh cãi vì nội dung thiếu sự mới mẻ, các biến cố dồn dập xảy ra khiến Thương khóc liên tục 31 tập phim. Khán giả mệt mỏi vì nữ chính yếu đuối đau khổ quá mức vì một mối tình mới chớm nở. Tình tiết này đã gây tranh cãi lớn trên các trang MXH bởi người xem thích phụ nữ mạnh mẽ, tự lập không lụy tình hơn.

Không chỉ có Thương, các nhân vật nam như Lâm (Mạnh Trường), Hưng (Trung Đức) đều tử tế và đối xử tốt với chị em Thương - Trang quá mức. Họ là người đứng ra giải quyết các rắc rối của ba chị em, giúp sức cho tiền, thậm chí còn đe dọa người khác. Tuy nhiên, cũng chính vì sự hiện diện của Lâm - Hưng mà vai trò người đàn ông được đẩy lên cao, tính tự lập sự mạnh mẽ của các nhân vật nữ chính bị giảm xuống. Vì thế phim đi vào lối mòn về nội dung khi phụ nữ phải dựa dẫm vào đàn ông mới có thể an yên hạnh phúc.

Tính cách của ba chị em Thương cũng có nhiều điểm chưa tốt và mâu thuẫn với nhau. Thương là chị cả nhưng không tin tưởng hai em, khi xảy ra chuyện cô luôn trách móc các em trước dẫn đến Trang và Minh khó chịu, phản ứng gay gắt với chị. Thương cũng bị chê là người thích đổ lỗi và trách móc người khác, đứng trên đỉnh đạo đức chỉ trích các em, thiếu sự đồng cảm thấu hiểu.

Cô em gái Trang lại là người hám lợi hám danh, tự đẩy mình vào rắc rối vì muốn đi đường tắt. Gia cảnh của ba chị em nghèo khó nhưng Trang không đi làm thêm, rảnh rỗi lên quán bar để giết thời gian ngồi suy tính mưu kế hoặc mơ mộng ảo tưởng. Chi tiết này bị chê thiếu tính thực tế.

Ngoài ra, phim còn gây tranh cãi vì trang phục của Trang bị đơn điệu rập khuôn. Đoàn phim muốn khắc họa hình ảnh Trang nhà không có điều kiện nhưng vẫn muốn mặc kiểu sành điệu, gợi cảm nên lặp lại kiểu quần đùi ngắn đi bốt, kết hợp thêm áo. Khán giả cho rằng gia đình Trang không đến mức chỉ có một chiếc quần mặc đi mặc lại như vậy. Nhân vật của Trang là cô gái trẻ cá tính, nhưng trang phục lại bị đánh giá thiếu sáng tạo nhàm chán. Trang có thể không mặc hàng hiệu, sử dụng phụ kiện đắt tiền, nhưng có thể thay đổi các kiểu phong cách khác nhau.

Trang có phong cách đơn điệu, gắn bó với đôi bốt như vật bất ly thân.

Nhân vật liên tục nhập viện

Một chi tiết khác gây chú ý là các nhân vật trong phim lần lượt phải nằm viện vì những lý do khác nhau. Trong những tập đầu, Lâm (Mạnh Trường) vì giải cứu Trang nên bị chấn thương. Sau đó, bà ngoại của Thương bị bà Dung làm cho tức giận nên cũng phải vào bệnh viện.

Minh đánh bạn khiến người bạn bị thương, bà Dung mẹ của Quân suy sụp tinh thần khi con trai bỏ đi, Mai Ly (vợ cũ của Dũng) bị Trang đánh nên phải khâu 8 mũi và đòi bồi thường 300 triệu. Cô giáo Giang, bạn của Thương cũng phải nhập viện vì bị ngất, chính Thương cũng kiệt sức ở tập 30 sau khi không thể xoay xở số tiền nợ.

Do tình tiết các nhân vật nhập viện nhiều, khán giả cho rằng tới 50% bối cảnh phim ở tại bệnh viện, người xem cũng nhận ra đây là hình thức cài cắm quảng cáo, nhưng cho rằng phim đã quá lạm dụng tình tiết này.