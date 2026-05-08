Nhét giấy vào miệng con mới sinh rồi giấu sau bồn cầu

TPO - Sau khi sinh con trong nhà vệ sinh của người dân, người mẹ 'ở tuổi ăn tuổi lớn' đã nhét giấy vệ sinh vào miệng bé để cho bé không thể khóc, rồi giấu phía sau bồn cầu. Khi được phát hiện, cháu bé đã tử vong.

Ngày 8/5, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc một thiếu nữ làm chết con đẻ ngay sau khi sinh.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 4/5, một hộ dân ở thôn 5, xã Pơng Drang mở cửa thì gặp đôi nam nữ đến xin nhờ đi vệ sinh. Người đàn ông ngồi bên ngoài, còn người phụ nữ vào trong nhà vệ sinh khoảng 15 phút rồi cả hai rời đi.

Ít phút sau, chủ nhà phát hiện trong nhà vệ sinh có một bé sơ sinh đã tử vong, bị giấu phía sau bồn cầu. Gia đình sau đó nhờ người đưa cháu bé đi chôn cất thì phát hiện trong miệng nạn nhân có nhét giấy vệ sinh.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Pơng Drang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm, truy xét. Nạn nhân được xác định là bé gái, nặng khoảng 3,6kg.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 6/5, lực lượng công an đã xác định và tìm thấy đôi nam nữ liên quan khi đang ở phường Phú Hội, tỉnh Gia Lai.

A. tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, cô gái khai tên A., 15 tuổi 7 tháng, trú TP. Đà Nẵng. Theo lời khai, tháng 8/2025, A. quen một nam thanh niên qua ứng dụng hẹn hò rồi có thai.

Cuối tháng 4/2026, A. đến chòi rẫy của anh V. (37 tuổi) tại xã Pơng Drang chơi. Rạng sáng 4/5, khi đau bụng, A. nhờ anh V. chở đi khám. Tuy nhiên, trên đường đi, do đau dữ dội, A. xin vào nhà người dân đi vệ sinh và sinh con tại đây.

Sau khi sinh, lo sợ cháu bé khóc khiến mọi người phát hiện, A. đã nhét giấy vệ sinh vào miệng bé rồi giấu phía sau bồn cầu, sau đó cùng anh V. rời đi.

Quá trình làm việc, anh V. khai không biết A. mang thai, cũng không hay việc A. sinh con và bỏ lại cháu bé trong nhà vệ sinh.

Hiện Công an xã Pơng Drang đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

​