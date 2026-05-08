Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự các cơ quan của Quốc hội

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các nhân sự phó chủ tịch, phó chủ nhiệm và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại các cơ quan, ủy ban của Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, gồm các ông (bà): Cao Thị Xuân, Trần Thị Hoa Ry, Quàng Văn Hương, Đinh Thị Phương Lan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị phê chuẩn các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, gồm các ông (bà): Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Phương Thủy, Trần Hồng Nguyên, Ngô Trung Thành, Mai Thị Phương Hoa, Nguyễn Thị Thủy.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phê chuẩn các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban.

Tại Hội đồng Dân tộc, các đại biểu hoạt động chuyên trách gồm các ông (bà): Lê Nhật Thành, Tráng A Dương, Hoàng Văn Tuyên, Leo Thị Lịch, Ma Thị Thúy.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, các đại biểu hoạt động chuyên trách gồm các ông (bà): Đồng Ngọc Ba, Đỗ Đức Hiển, Hoàng Minh Hiếu, Lê Thanh Hoàn, Bùi Mạnh Khoa, Nguyễn Công Long, Nguyễn Danh Tú, Nguyễn Duy Tiến, Nguyễn Hải Dũng, Trương Hồ Hải, Trần Thị Kim Nhung, Đỗ Thị Việt Hà, Tống Thị Hạnh, Nguyễn Quỳnh Liên, Trương Thị Diệu Thúy, Nguyễn Thị Hồng Chương.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính, các đại biểu hoạt động chuyên trách gồm các ông (bà): Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thành Công, Lê Minh Nam, Phạm Ngọc Lâm, Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Ngọc Minh, Nguyễn Hải Nam, Lê Trung Quân, Hoàng Quang Hàm, Nguyễn Thành Trung, Tạ Lê Thanh, Vũ Danh Hiệp, Trần Văn Thắng, Phan Đức Hiếu, Phạm Thị Hồng Yến.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, các đại biểu hoạt động chuyên trách gồm các ông (bà): Vũ Huy Khánh, Trịnh Xuân An, Trần Việt Anh, Phạm Phú Bình, Phạm Ngọc Hải, Võ Văn Hội, Phạm Đức Hoài, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Hồng An, Thái Quỳnh Mai Dung.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các đại biểu chuyên trách gồm các ông (bà): Nguyễn Văn An, Nguyễn Ngọc Sơn, Vương Quốc Thắng, Lê Hoàng Hải, Lương Văn Anh, Ngô Sỹ Cường, Lê Trung Thành, Nguyễn Thị Kim Anh.

Ủy ban Công tác đại biểu có các đại biểu hoạt động chuyên trách, gồm các ông (bà): Bế Trung Anh, Nguyễn Hải Long, Dương Minh Tuấn, Hoàng Văn Nghĩa, Vũ Thị Lan Anh.

Tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát có đại biểu hoạt động chuyên trách, gồm các ông (bà): Trần Hoài Nam, Hoàng Nam Hải, Đỗ Khắc Hưởng, Nguyễn Ngọc Hùng, Lê Thị Thúy Sen.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Phương, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Trợ lý ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp giữ chức Trợ lý ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.