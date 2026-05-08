Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đối tượng dùng hung khí đe dọa, đòi 700 nghìn tiền xe ôm sẽ bị xử lý như thế nào?

Thanh Hà

TPO - Theo quan điểm của luật sư, hành vi của đối tượng dùng hung khí đe dọa, đòi 700 nghìn đồng tiền xe ôm ở Hà Nội, đã cấu thành tội "Cướp tài sản".

de-doa.jpg
Hình ảnh đối tượng có hành vi đe dọa, đòi 700 nghìn đồng tiền xe ôm của cặp vợ chồng.

Ngày 8/5, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 1 đối tượng là nam giới - tài xế xe ôm để làm rõ hành vi dùng hung khí đe dọa, lấy 700 nghìn đồng tiền xe ôm của 2 người dân.

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm - đoàn luật sư TP Hà Nội, hành vi của đối tượng sử dụng hung khí là dao đe dọa ngay tức khắc người bị hại để chiếm đoạt số tiền 700 nghìn đồng đã cấu thành tội "Cướp tài sản".

Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự.

"Hành vi của đối tượng không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại Thủ đô, nên cần thiết xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm nói chung" - luật sư Thơm nhấn mạnh.

Luật sư cho rằng, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ đối tượng ngoài hành vi chiếm đoạt tiền của 2 người này, thì đối tượng còn chiếm đoạt của những nạn nhân khác (nếu có) để xử lý theo quy định.

Đồng thời sẽ thông báo những người nào đã từng là nạn nhân bị đối tượng đe dọa chiếm đoạt tiền thì cần phải trình báo đến cơ quan Công an.

Như tin đã đưa, tối 7/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh cặp vợ chồng đứng bắt xe khách tại KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, Hà Nội) bị đối tượng nam giới - tài xế xe ôm dùng dao đe dọa, đòi số tiền 700 nghìn đồng gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, theo lời nạn nhân kể lại, họ từ Bắc Ninh về Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu thì được tài xế xe ôm tiếp cận và chở đi.

"Tôi vừa xuống Bến xe Mỹ Đình thì tài xế xe ôm nói "đi xe anh đi", "đi xe anh đi", anh đưa đi... vì biết nhà xe" - người phụ nữ nói.

Khi di chuyển được một đoạn, tài xế xe ôm yêu cầu cặp vợ chồng trả tiền nhưng người vợ không chịu. Người phụ nữ nói phải đưa đến xe khách mới trả tiền.

Sau đó, tài xế xe ôm này đã tách cặp vợ chồng ra để mỗi người đi 1 xe. Do thấy quãng đi xa, người phụ nữ nghi ngờ thì bị các đối tượng này đe dọa, chửi bới...

Cuối cùng, chúng chở cặp vợ chồng ra KCN Bắc Thăng Long, cách Bến xe Mỹ Đình khoảng 10 cây số. Tại đây, các đối tượng đòi số tiền 500 nghìn đồng cho quãng đường trên.

Đáng chú ý, khi thấy cặp vợ chồng mang theo nhiều hành lý, chúng đòi thêm số tiền 200 nghìn đồng (tổng cộng là 700 nghìn đồng).

Khi bị cặp vợ chồng phản ứng, một đối tượng đã rút dao đe dọa người chồng. Lo sợ trước hành vi côn đồ trên, cặp vợ chồng đã phải trả tiền cho chúng.

Điều 168. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

Thanh Hà
#Hành vi sử dụng hung khí đe dọa #Tội cướp tài sản theo luật hình sự #Xử lý hình sự hành vi đe dọa dùng dao #An ninh trật tự tại Hà Nội #Xử lý các vụ cướp tài sản bằng vũ khí #Quy định pháp luật về tội cướp giật #Vai trò của luật sư trong xử lý tội phạm #Ảnh hưởng của tội phạm đến an toàn cộng đồng #Các hành vi phạm pháp liên quan đến tài sản #Điều tra và xử lý các vụ đe dọa cướp tài sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe