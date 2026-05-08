Đối tượng dùng hung khí đe dọa, đòi 700 nghìn tiền xe ôm sẽ bị xử lý như thế nào?

TPO - Theo quan điểm của luật sư, hành vi của đối tượng dùng hung khí đe dọa, đòi 700 nghìn đồng tiền xe ôm ở Hà Nội, đã cấu thành tội "Cướp tài sản".

Hình ảnh đối tượng có hành vi đe dọa, đòi 700 nghìn đồng tiền xe ôm của cặp vợ chồng.

Ngày 8/5, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 1 đối tượng là nam giới - tài xế xe ôm để làm rõ hành vi dùng hung khí đe dọa, lấy 700 nghìn đồng tiền xe ôm của 2 người dân.

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm - đoàn luật sư TP Hà Nội, hành vi của đối tượng sử dụng hung khí là dao đe dọa ngay tức khắc người bị hại để chiếm đoạt số tiền 700 nghìn đồng đã cấu thành tội "Cướp tài sản".

Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự.

"Hành vi của đối tượng không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại Thủ đô, nên cần thiết xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm nói chung" - luật sư Thơm nhấn mạnh.

Luật sư cho rằng, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ đối tượng ngoài hành vi chiếm đoạt tiền của 2 người này, thì đối tượng còn chiếm đoạt của những nạn nhân khác (nếu có) để xử lý theo quy định.

Đồng thời sẽ thông báo những người nào đã từng là nạn nhân bị đối tượng đe dọa chiếm đoạt tiền thì cần phải trình báo đến cơ quan Công an.

Như tin đã đưa, tối 7/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh cặp vợ chồng đứng bắt xe khách tại KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, Hà Nội) bị đối tượng nam giới - tài xế xe ôm dùng dao đe dọa, đòi số tiền 700 nghìn đồng gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, theo lời nạn nhân kể lại, họ từ Bắc Ninh về Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu thì được tài xế xe ôm tiếp cận và chở đi.

"Tôi vừa xuống Bến xe Mỹ Đình thì tài xế xe ôm nói "đi xe anh đi", "đi xe anh đi", anh đưa đi... vì biết nhà xe" - người phụ nữ nói.

Khi di chuyển được một đoạn, tài xế xe ôm yêu cầu cặp vợ chồng trả tiền nhưng người vợ không chịu. Người phụ nữ nói phải đưa đến xe khách mới trả tiền.

Sau đó, tài xế xe ôm này đã tách cặp vợ chồng ra để mỗi người đi 1 xe. Do thấy quãng đi xa, người phụ nữ nghi ngờ thì bị các đối tượng này đe dọa, chửi bới...

Cuối cùng, chúng chở cặp vợ chồng ra KCN Bắc Thăng Long, cách Bến xe Mỹ Đình khoảng 10 cây số. Tại đây, các đối tượng đòi số tiền 500 nghìn đồng cho quãng đường trên.

Đáng chú ý, khi thấy cặp vợ chồng mang theo nhiều hành lý, chúng đòi thêm số tiền 200 nghìn đồng (tổng cộng là 700 nghìn đồng).

Khi bị cặp vợ chồng phản ứng, một đối tượng đã rút dao đe dọa người chồng. Lo sợ trước hành vi côn đồ trên, cặp vợ chồng đã phải trả tiền cho chúng.

Điều 168. Tội cướp tài sản 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

​