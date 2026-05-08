Khởi tố thêm 3 bị can vụ lừa đảo 35 tỷ đồng tại Công ty lương thực Hậu Giang

Nhật Huy

TPO - Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP lương thực Hậu Giang và chi nhánh tại cần thơ của ngân hàng OceanBank (nay là ngân hàng MBV), cơ quan điều tra vừa khởi tố thêm 3 bị can về các hành vi lừa đảo và vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại trên 35 tỷ đồng cho ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa khởi tố thêm 3 bị can để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP lương thực Hậu Giang và chi nhánh Cần Thơ của OceanBank (nay là ngân hàng MBV).

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Võ Trường Hùng (trái) và Trần Xuân Mãi.

Trong đó, Võ Trường Hùng (SN 1977, ngụ phường Chợ Quán, TPHCM) - cựu Tổng Giám đốc Công ty CP lương thực Hậu Giang; và Trần Xuân Mãi (SN 1962, ngụ phường Long Bình, Cần Thơ) - cựu Trưởng phòng Kế toán công ty này, bị khởi về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, 2 bị can này đang chấp hành án trong một vụ án khác.

Công an cũng khởi tố Phạm Thị Ngọc Diễm (SN 1987, ngụ phường Bình Minh, Vĩnh Long) - cựu chuyên viên OceanBank chi nhánh Cần Thơ, về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo điều tra, các bị can liên quan sai phạm trong hoạt động cho vay giữa OceanBank chi nhánh Cần Thơ và Công ty CP lương thực Hậu Giang, gây thiệt hại hơn 35 tỷ đồng.

Trong cùng vụ án trên, trước đó Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can là cựu nhân sự của OceanBank chi nhánh Cần Thơ, gồm: Nguyễn Quốc Trưởng - cựu Giám đốc chi nhánh; Huỳnh Quốc Huy - cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; Phạm Vũ Huy - cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh khách hàng, cùng về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2014, Nguyễn Quốc Trưởng là Giám đốc OceanBank chi nhánh Cần Thơ, đã giao Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra hàng hóa thế chấp của Công ty CP lương thực Hậu Giang.

Tuy nhiên, Trưởng không kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo của Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy, nên không phát hiện Công ty CP lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp. Dù vậy, các đối tượng vẫn ký duyệt giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó số tiền giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa hơn 10,5 tỷ đồng, dẫn tới không có khả năng thu hồi và gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.

#Cần Thơ #lừa đảo #chiếm đoạt tài sản #Công ty CP lương thực Hậu Giang #tín dụng

