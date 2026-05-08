Tổng thống Trump: Đề xuất của Mỹ với Iran 'không chỉ là bản ghi nhớ một trang'

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đề xuất của Washington nhằm chấm dứt căng thẳng với Iran là một kế hoạch toàn diện chứ không chỉ là "bản ghi nhớ một trang", đồng thời cho biết lệnh ngừng bắn với Tehran vẫn còn hiệu lực bất chấp các vụ đối đầu mới tại eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump ngày 8/5 tuyên bố, đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột với Iran là một kế hoạch toàn diện chứ không phải là "bản ghi nhớ một trang".

Khi được hỏi liệu Iran đã phản hồi về "bản ghi nhớ một trang" hay chưa, ông Trump đáp: "Thực ra, đây không chỉ là bản ghi nhớ một trang. Về cơ bản, các đề xuất sẽ bao gồm việc Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, Tehran phải giao cho chúng tôi bụi phóng xạ và nhiều thứ khác".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khi được hỏi liệu Tehran đã chấp nhận các điều kiện này hay chưa, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran từng đồng ý nhưng sau đó thay đổi lập trường.

"Họ đã đồng ý. Nhưng điều đó không mang nhiều ý nghĩa vì ngày hôm sau họ quên mất là mình đã đồng ý rồi", Tổng thống Trump nói, đồng thời cho biết Washington hiện đang làm việc với "nhiều nhóm lãnh đạo khác nhau" phía Iran.

Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết Tehran vẫn chưa hoàn tất phản hồi chính thức đối với đề xuất của Mỹ. Các nguồn tin cho hay giới chức Iran đang tiếp tục xem xét những thông điệp được Washington chuyển tải thông qua các nhà trung gian từ Pakistan.

Thoả thuận ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực

Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực bất chấp các cuộc đụng độ quân sự mới trong và xung quanh eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo rằng sẽ rất dễ nhận ra nếu thỏa thuận ngừng bắn kết thúc.

"Khi nào lệnh ngừng bắn kết thúc thì các bạn sẽ biết ngay... các bạn sẽ nhìn thấy một vầng sáng lớn phát ra từ Iran", ông cảnh báo.

Tổng thống Mỹ hạ thấp tầm quan trọng của sự leo thang căng thẳng mới nhất trong khi ca ngợi phản ứng quân sự của Mỹ. Dù vậy, ông Trump thừa nhận tiến trình đàm phán với Tehran vẫn còn nhiều bất ổn.

"Một thỏa thuận với Iran có thể không xảy ra, nhưng cũng có thể đạt được bất cứ lúc nào", Tổng thống Trump nói.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran bị cáo buộc liên quan tới các vụ phóng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng cao tốc nhằm vào tàu khu trục Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz.

CNN
