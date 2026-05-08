Chỉ đạo khẩn vụ ăn nấm lạ khiến 1 người tử vong, 5 người cấp cứu ở Sơn La

Viết Hà

TPO - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế Sơn La điều tra, xử lý, tăng cường biện pháp phòng ngừa sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Nà Hiên (xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La) khiến 6 người nhập viện trong đó 1 người đã tử vong.

Ngày 7/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn nấm rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo văn bản, ngày 6/5, tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn ghi nhận 6 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm do ăn nấm rừng. Trong số này đã có 1 người tử vong, các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ việc, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cấp bách nhằm cứu chữa bệnh nhân và ngăn ngừa nguy cơ phát sinh thêm các ca ngộ độc tương tự.

Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh được yêu cầu tập trung điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, bảo đảm không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị phải thực hiện hội chẩn liên viện, kết nối với bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Cùng với công tác điều trị, ngành y tế địa phương được yêu cầu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc; xác định nguyên nhân gây ngộ độc và tử vong.

Đồng thời, địa phương, các ngành chức năng tăng cường theo dõi, giám sát để kịp thời phát hiện các trường hợp tương tự có thể phát sinh trong cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng nấm rừng lạ và các loài thực vật có chứa độc tố tự nhiên. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không ăn các loài động vật hoang dã, thực vật lạ khi không rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, khi xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân, nôn, đau bụng, khó thở… người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; chủ động cập nhật diễn biến vụ việc, báo cáo nhanh theo hướng dẫn và sớm công khai kết quả điều tra để cảnh báo nguy cơ tới cộng đồng.

#ngộ độc thực phẩm #nấm lạ #Sơn La #Cục An toàn thực phẩm #điều tra #ngộ độc nấm #chết người

