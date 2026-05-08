Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin mới vụ bé trai bị người tình trẻ của mẹ đánh tới tấp

Nguyễn Dũng

TPO - Ông B.T.Q (34 tuổi) sống chung như vợ chồng với bà L.T.K.L (50 tuổi) là mẹ ruột của cháu T. Ông Q. thường xuyên say xỉn và nhiều lần đánh đập cả hai mẹ con.

Clip vụ việc.

Ngày 8/5, Công an phường Dĩ An (TPHCM) đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra, xác minh vụ bé trai 14 tuổi nghi bị người tình của mẹ bạo hành xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

Theo thông tin ban đầu, qua theo dõi trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông nhiều lần dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt của một bé trai trong nhà. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4/5 tại một căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, phường Dĩ An.

sdsfr.png
Hình ảnh cháu bé bị cha dượng hành hung dưới nền nhà.

Người đàn ông hành hung cháu bé trong clip được xác định là ông B.T.Q (34 tuổi), sống chung như vợ chồng với bà L.T.K.L (50 tuổi) mẹ ruột của cháu T..

Theo điều tra ban đầu, sau khi đi làm về, Q. thấy cháu T. đang ngủ tại phòng khách nên chửi mắng, sau đó lao vào khống chế và đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt của cháu. Sau khi bị hành hung, nạn nhân bị choáng và không thể tự đi lại.

Làm việc với cơ quan chức năng, mẹ cháu bé khai người đàn ông này từng nhiều lần say xỉn và có hành vi đánh đập cả hai mẹ con.

Hiện công an đã triệu tập người liên quan để làm việc, đồng thời phối hợp cơ quan y tế theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#Cha dượng #Vợ hờ #cha dượng bạo hành #mẹ ruột và cha dượng bạo hành #Cha dượng bạo hành con riêng của vợ #Công an #Công an TPHCM #Điều tra #Bạo hành

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe