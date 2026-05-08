Tạm giữ người đàn ông hành hung con riêng của 'vợ hờ'

TPO - Bùi Trung Quốc chửi mắng, đè con trai của "vợ hờ" xuống nền nhà rồi đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt khiến cháu bé choáng váng, không thể đi lại. Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người khẩn cấp để điều tra hành vi “Hành hạ người khác”.

Clip toàn cảnh vụ việc.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (SN 1992, ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.

Trước đó, qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt tại một căn nhà trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Hình ảnh ông Quốc đè bé trai ra nền nhà để đánh.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 4/5, tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, tổ 23, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Theo nội dung xác minh ban đầu, thời điểm trên, Bùi Trung Quốc đi làm về thì thấy cháu T. đang ngủ ở phòng khách nên tỏ thái độ bực tức, chửi mắng vì cho rằng bé không về nhà ngay sau buổi thi trưa.

Dù cháu T. giải thích sau giờ thi có sang nhà bạn chơi, Quốc vẫn tiếp tục lớn tiếng rồi lao đến đè cháu xuống nền nhà, dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu.

Công an làm việc với Quốc.

Sau khi bị đánh, cháu bé rơi vào trạng thái choáng váng, nằm tại chỗ và không thể tự đi lại. Nhận được điện thoại của con trai, bà L.T.K.L. – mẹ ruột cháu T. – mới biết sự việc.

Làm việc với cơ quan công an, bà L. cho biết bà và Bùi Trung Quốc sống chung như vợ chồng, còn cháu T. là con riêng của bà. Cả hai người chưa đăng ký kết hôn. Người phụ nữ này cũng khai Quốc nhiều lần trong tình trạng say xỉn đã đánh đập cả hai mẹ con.

Công an tạm giữ Quốc để tiếp tục điều tra vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.