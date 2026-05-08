Bạo hành dã man trẻ em: Bi kịch từ trong 'tổ ấm': Hành trình giành lại sự sống cho bé trai 2 tuổi

TP - Những ngày qua, vụ bé trai N.G.K (2 tuổi) bị mẹ ruột cùng nhân tình bạo hành dã man tại xã Hòa Hiệp (TPHCM), khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Đằng sau những vết bầm tím và các chấn thương nghiêm trọng là một hành trình giành giật sự sống đầy ám ảnh của đứa trẻ chưa kịp lớn.

Từ phòng trọ đến phòng cấp cứu

Chiều 2/5, tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, tiếng khóc thét của một bé trai 2 tuổi khiến nhiều người hàng xóm ám ảnh. Ít ai ngờ, sau lớp áo mỏng, thân hình nhỏ bé đang ngủ gục trên tay người mẹ hằn lên hàng loạt vết thương chằng chịt do những trận đòn kéo dài suốt nhiều ngày.

Tiếp xúc với phóng viên, anh Hoàng Huỳnh Huy (SN 1997, nhà đối diện phòng trọ của bé K.) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc phát hiện vụ việc. “Khoảng 16 giờ 30 hôm đó, Trúc bồng con sang nhà tôi xin tiền để về quê trốn vì bị chồng đánh. Cô ấy nhờ tôi sang phòng lấy hành lý nhưng tôi không đồng ý nên gửi bé cho mẹ tôi giữ giúp”, anh Huy kể.

Trong lúc bà Oanh - mẹ anh Huy bế bé K. đang ngủ thiếp trên tay, chỉ vừa chạm vào phần lưng thì bé lập tức khóc thét vì đau đớn. Linh cảm có điều bất thường, anh Huy vén áo đứa trẻ lên kiểm tra thì chết lặng khi thấy khắp cơ thể bé chi chít những vết bầm tím. “Cả nhà tôi lúc đó bủn rủn tay chân. Mẹ tôi thương quá nên bật khóc”, anh Huy nhớ lại.

Cố giữ bình tĩnh, anh Huy tiếp tục kiểm tra và phát hiện trên đầu bé còn có vết thương dài hơn 10 cm. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, anh lập tức gọi điện trình báo Công an ấp Phú Lâm, đồng thời cùng người thân đưa bé đi thăm khám trong lúc chờ lực lượng chức năng đến xử lý. “Khi quay lại đón con, Trúc năn nỉ xin gia đình tôi đừng báo công an nhưng lúc đó cháu bé đã rất yếu, có dấu hiệu hôn mê nên chúng tôi không chấp nhận”, anh Huy nhớ lại.

Hai đối tượng Danh Chơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc (ảnh nhỏ) và căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Theo lời kể của người hàng xóm, khi Danh Chơn - người tình của mẹ bé K. trở về phòng trọ và bị chất vấn vì sao đánh đập đứa trẻ dã man như vậy, người này lập tức đổ lỗi cho Trúc. Trong khi đó, người mẹ lại khai rằng bản thân ra tay đánh con vì sợ người tình bạo hành cháu.

Báo Tiền Phong tham gia bảo vệ trẻ em Ngày 6/5, báo Tiền Phong phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Ðồng 2, Công an phường Sài Gòn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sài Gòn và Ngân hàng VietinBank ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác ngăn chặn, bảo vệ, chăm sóc trẻ em trước nguy cơ bị bạo hành, xâm hại. Mô hình phối hợp liên ngành giữa bệnh viện, công an, luật sư, hội phụ nữ và báo Tiền Phong được kỳ vọng trở thành “lá chắn” bảo vệ trẻ em trong các tình huống khẩn cấp. Không chỉ phản ánh vụ việc, báo Tiền Phong sẽ tham gia kết nối nguồn lực, thúc đẩy cơ chế can thiệp nhanh nhằm bảo vệ trẻ em một cách toàn diện, kịp thời và hiệu quả. PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Ðồng 2 cho rằng, việc bảo vệ trẻ không thể chỉ dừng ở điều trị y khoa. Trẻ cần được hỗ trợ toàn diện, từ pháp lý, tâm lý đến môi trường sống an toàn để phục hồi lâu dài. Vân Sơn

Bé K. được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM. Hồ sơ bệnh án cho thấy bé bị đa chấn thương nặng với hàng loạt tổn thương nội tạng như dập lách, tổn thương gan, đứt tụy, tổn thương thận; đồng thời gãy xương cánh tay và cẳng tay phải. Các bác sĩ nghi ngờ bé K. đã bị bạo hành trong thời gian dài trước khi nhập viện.

Trong nhiều ngày liên tiếp, bé K. được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức. Đến ngày 7/5, bệnh nhi đã tạm qua cơn nguy kịch và được chuyển sang khoa Ngoại Tổng hợp để tiếp tục theo dõi. Theo các bác sĩ, đây là tín hiệu tích cực sau chuỗi ngày căng thẳng giành lại sự sống cho đứa trẻ bất hạnh. Tuy nhiên, phía trước vẫn là chặng đường hồi phục rất dài. Ngoài những tổn thương thể chất nghiêm trọng, bé còn mang theo các biểu hiện sang chấn tâm lý. Nhân viên y tế cho biết mỗi khi nghe tiếng động mạnh hoặc có người lạ đến gần, bé K. thường giật mình, hoảng sợ.

Điều khiến nhiều y bác sĩ xót xa là trong suốt quá trình điều trị không hề có người thân nào túc trực chăm sóc. Mẹ ruột của bé cùng nhân tình đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra, trong khi người thân bên nội, ngoại chưa ai trực tiếp đứng ra chăm sóc cháu.

“Các y bác sĩ thay nhau chăm sóc bé như người nhà. Ngoài điều trị chuyên môn, bệnh viện cố gắng tạo cho bé cảm giác an toàn để bé biết rằng mình đang được bảo vệ”, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 chia sẻ.

Xây dựng cơ chế phát hiện sớm và can thiệp kịp thời

Ngày 7/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp cho biết địa phương đã có văn bản đề nghị Sở Y tế và Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận, chăm sóc bé N.G.K. Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, dù cháu bé đang điều trị tại bệnh viện sau nhiều chấn thương nghiêm trọng, nhưng người thân còn lại của bé đã từ chối nhận chăm sóc. Chính quyền xã Hòa Hiệp đã đề nghị các đơn vị bảo trợ xã hội tiếp nhận, chăm sóc bé K. trong thời gian điều trị cũng như sau khi xuất viện.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996) sống chung như vợ chồng tại xã Hòa Hiệp. Cả hai khai nhận đã nhiều lần dùng cây tre đánh bé K. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trúc và Chơn để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo phương án được các đơn vị thống nhất, sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, cháu bé sẽ được đưa về Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM để tiếp tục được chăm sóc, hỗ trợ hồi phục sức khỏe và tâm lý trong khoảng ba tháng. Sau đó, bé có thể được chuyển đến cơ sở bảo trợ xã hội tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để nuôi dưỡng lâu dài.

Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành trẻ em phía sau những cánh cửa khép kín. Nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài xử lý nghiêm hành vi phạm tội, điều quan trọng không kém là xây dựng cơ chế phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đối với trẻ có nguy cơ bị bạo hành. Bởi với bé K., dù đã thoát chết song những tổn thương mà em phải gánh chịu có thể sẽ còn kéo dài rất lâu sau này.