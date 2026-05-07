Phường phản ứng tức thì sau phản ánh di tích nghìn năm trong cảnh hoang phế

TPO - Sau phản ánh về tình trạng hoang phế, cỏ dại bao trùm tháp đôi Liễu Cốc, chính quyền phường Kim Trà (TP. Huế) đã huy động lực lượng tổng vệ sinh, phát quang khuôn viên và lên kế hoạch chăm sóc định kỳ di tích hơn 1.000 năm tuổi này.

Ngày 7/5, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh - Chủ tịch UBND phường Kim Trà (TP. Huế) cho biết, địa phương vừa chỉ đạo lực lượng chức năng cùng người dân ra quân xử lý môi trường, dọn dẹp vệ sinh, phát quang khu vực tháp đôi Liễu Cốc sau khi di tích này được phản ánh trong tình trạng bị bỏ phế, cỏ dại bao trùm, xuống cấp và thiếu chăm sóc.

Tổ chức làm vệ sinh, phát quang cỏ dại, cây cối, dây leo xâm thực di tích tháp đôi Liễu Cốc.

Theo ông Thịnh, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, theo chỉ đạo của UBND phường, tổ dân phố Xuân Tháp đã huy động nhân lực, máy cắt cỏ cùng nhiều dụng cụ tổ chức vệ sinh toàn bộ tuyến đường dẫn vào di tích và khuôn viên tháp đôi Liễu Cốc.

Khu vực trước miếu Dương Phi trong khuôn viên di tích tháp đôi trước và sau khi được vệ sinh, dọn dẹp.

Trong ngày, lực lượng tham gia đã xử lý toàn bộ cỏ dại, dây leo, cây cối mọc phủ quanh hai tháp cổ, khu vực miếu Dương Phi cùng nhiều vị trí bên trong khuôn viên di tích.

Lãnh đạo UBND phường Kim Trà cho biết thêm, địa phương đã giao trách nhiệm cho tổ dân phố Xuân Tháp duy trì hoạt động vệ sinh, phát quang định kỳ mỗi tháng một lần thông qua các đợt ra quân ngày Chủ nhật xanh, nhằm hạn chế tình trạng cỏ cây tái phát triển, bảo đảm cảnh quan di tích.

Lối vào di tích đã được phong quang.

Miếu Dương Phi được dọn sạch cỏ dại.

Bên cạnh công tác vệ sinh môi trường, phường Kim Trà cũng sẽ phối hợp với đơn vị chức năng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế triển khai xây dựng hệ thống thoát nước, chống úng ngập cho khu di tích theo chương trình khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trước đó, như báo Tiền Phong ngày 6/5 phản ánh, tháp đôi Liễu Cốc - công trình kiến trúc Champa độc đáo có niên đại hơn 1.000 năm tại TP. Huế - bị bỏ quên nhiều năm, cỏ dại và dây leo bao phủ khuôn viên, gây nhếch nhác và ảnh hưởng mỹ quan di tích.

Cụm kiến trúc Champa cổ đại này được công nhận là Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia từ năm 1994. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã hai lần tổ chức thăm dò, khảo cổ tại đây vào các năm 2024 và 2025, đồng thời xây dựng kế hoạch khảo cổ giai đoạn tiếp theo để phục vụ công tác bảo tồn, trùng tu.

Tuy nhiên, tiến độ khảo cổ và lập phương án bảo tồn vẫn kéo dài do thiếu kinh phí. Theo tìm hiểu, nguồn vốn cấp cho mỗi đợt khảo cổ chỉ ở mức vài trăm triệu đồng, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai đồng bộ, dẫn đến việc trùng tu, tôn tạo di tích vẫn chưa thể triển khai thực hiện dứt điểm.