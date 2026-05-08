Hà Nội trình danh mục 5.822 dự án thu hồi hơn 50.000ha đất

UBND Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Trước đó, Sở NN&MT Hà Nội đã đề nghị UBND các phường, xã rà soát, đề xuất danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2026-2030. Đến nay, Sở NN&MT đã nhận được đề xuất từ UBND 112 phường, xã với tổng cộng 5.822 dự án, tổng diện tích thu hồi 50.062,67ha đất.

Về kinh phí GPMB, UBND thành phố đề xuất, các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp xã để các phường, xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng.

Được biết, trong số 5.822 dự án được đề xuất, có nhiều dự án làm đường giao thông, trường học, khu đất đấu giá, khu đô thị... Ví như, dự án đường Võ Thị Sáu kéo dài đường Bạch Mai; xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 20,5m từ đường đê tả Hồng đến đường Đông Dư- Dương Xá...

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, được tổ chức ngày 11/5.