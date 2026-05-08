Hà Nội: Công an vào cuộc vụ cặp vợ chồng bị tài xế xe ôm rút dao ép trả 700 nghìn đồng

TPO - Liên quan đến thông tin cặp vợ chồng bị tài xế xe ôm dùng dao đe dọa, đòi 700 nghìn đồng tiền chở từ Bến xe Mỹ Đình ra KCN Bắc Thăng Long (quãng đường khoảng 10km), cơ quan Công an đã nắm được thông tin và đang điều tra làm rõ.

Đối tượng xe ôm dùng dao đe dọa trong clip.

Ngày 8/5, liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, chỉ huy Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang xác minh làm rõ.

Hiện cơ quan Công an đang liên hệ với nạn nhân, xác minh đối tượng liên quan trong đoạn clip.

"Khi có thông tin chính thức chúng tôi sẽ thông tin cho cơ quan báo chí" - chỉ huy Công an xã Thiên Lộc thông tin.

Trước đó, tối 7/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh cặp vợ chồng đứng bắt xe khách tại KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, Hà Nội) bị đối tượng nam giới - tài xế xe ôm dùng dao đe dọa, đòi số tiền 700 nghìn đồng gây bức xúc dư luận.

Cụ thể, theo lời nạn nhân kể lại, họ từ Bắc Ninh về Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu thì được tài xế xe ôm tiếp cận và chở đi.

"Tôi vừa xuống Bến xe Mỹ Đình thì tài xế xe ôm nói "đi xe anh đi", "đi xe anh đi", anh đưa đi... Nhưng càng đi càng xa..." - người phụ nữ nói.

Nạn nhân kể lại sự việc.

Khi di chuyển được một đoạn, tài xế yêu cầu cặp vợ chồng trả tiền nhưng người vợ không chịu, và nói phải đưa đến xe khách mới trả tiền.

Sau đó, tài xế xe ôm này đã tách cặp vợ chồng ra để mỗi người đi 1 xe. Do thấy quãng đi xa, người phụ nữ nghi ngờ thì bị các đối tượng này đe dọa, chửi bới...

Cuối cùng, chúng chở cặp vợ chồng ra KCN Bắc Thăng Long, cách Bến xe Mỹ Đình khoảng 10 cây số. Tại đây, các đối tượng đòi số tiền 500 nghìn đồng cho quãng đường trên.

Đáng chú ý, khi thấy cặp vợ chồng mang theo nhiều hành lý, chúng đòi thêm số tiền 200 nghìn đồng (tổng cộng là 700 nghìn đồng).

Khi bị cặp vợ chồng phản ứng, một đối tượng đã rút dao đe dọa người chồng. Lo sợ trước hành vi côn đồ trên, cặp vợ chồng đã phải trả tiền cho chúng.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra bức xúc trước hành vi côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của các đối tượng. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh làm rõ, xử lý nghiêm.

