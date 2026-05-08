Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị bị buộc tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm

TPO - Hoạt động kinh doanh mỹ phẩm với nhiều vi phạm, Công ty CP Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị bị Sở Y tế TP.HCM quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với số tiền 95 triệu đồng.

Ngày 8/5, Sở Y tế TPHCM cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị (số 222-224 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM" với số tiền 95 triệu đồng. Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này dính hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm. Cụ thể, cơ quan chức năng xác định công ty kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ theo quy định pháp luật đối với ba sản phẩm gồm: a3 Athree Cosmetic Niacinamide Peptide Cream, a3 Athree Cosmetic Bio Placenta Solution và a3 Athree Cosmetic Amelie Essence.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị còn bị xác định có hành vi thay đổi nội dung đã công bố và đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy định.

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn vi phạm quy định về nhãn hàng hóa khi sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ và kinh doanh hàng hóa có nhãn hoặc tài liệu kèm theo ghi không đầy đủ, không đúng các nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật. Sai phạm này được xác định liên quan đến sản phẩm a3 Athree Cosmetic Amelie Essence.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, Sở Y tế TP.HCM còn áp dụng nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. Trong đó, buộc doanh nghiệp thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm vi phạm; buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất đối với hàng hóa nhập khẩu không bảo đảm quy định.

Ảnh minh họa được tạo ra từ AI

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu doanh nghiệp thu hồi hàng hóa để ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông trên thị trường; đồng thời buộc thu hồi và tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm. Trường hợp không thể tách rời nhãn vi phạm khỏi hàng hóa, doanh nghiệp phải tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm theo quy định.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Bệnh viện Thẩm mỹ Khơ Thị còn bị buộc nộp lại số tiền tương ứng trị giá tang vật vi phạm đã bị tiêu thụ, tẩu tán hoặc tiêu hủy trái quy định pháp luật.

Động thái xử lý này diễn ra trong bối cảnh ngành y tế TP.HCM đang tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, đặc biệt đối với các sản phẩm chăm sóc da, làm đẹp có dấu hiệu vi phạm về công bố, nhãn mác và nguồn gốc lưu hành.

Theo giới chuyên môn, hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm (PIF) là tài liệu quan trọng nhằm chứng minh tính an toàn, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm trước khi lưu hành trên thị trường. Việc hồ sơ không đầy đủ hoặc thay đổi nội dung công bố khi chưa được chấp thuận có thể ảnh hưởng đến công tác quản lý cũng như quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục siết chặt công tác hậu kiểm đối với lĩnh vực mỹ phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng và minh bạch thị trường làm đẹp.