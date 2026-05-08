Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cứu sống bệnh nhân nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' nguy kịch

Trương Định

TPO - Nhiễm vi khuẩn Whitmore - vi khuẩn "ăn thịt người" với nhiều biến chứng nặng, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai được kịp thời phẫu thuật, điều trị thành công.

Ngày 8/5, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa điều trị thành công một trường hợp nhiễm vi khuẩn Whitmore nguy kịch với nhiều biến chứng nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, bệnh nhân là ông N.V.H (SN 1976, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), công nhân làm đá granite, nhập viện ngày 1/4 trong tình trạng sốt cao kéo dài, loét vùng kín, đau nhức dữ dội vùng đùi và cẳng chân phải. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 kiểm soát kém, chỉ số HbA1c lên tới 13,6%, khiến tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh và nguy hiểm.

anh-1.jpg
Bệnh nhân N.V.H được các bác sĩ tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa kiểm tra, theo dõi.

Ban đầu bệnh nhân H. được chẩn đoán nhiễm trùng da thông thường và điều trị bằng kháng sinh kết hợp chăm sóc tại chỗ. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm mà tiếp tục diễn tiến nặng. Qua quá trình thăm khám và thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện phát hiện bệnh nhân mắc Whitmore - do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra.

Ngay sau khi xác định đúng tác nhân gây bệnh, bệnh viện triển khai phác đồ điều trị tích cực. Các bác sĩ cũng tiến hành phẫu thuật lớn để làm sạch ổ mủ lan rộng, cắt lọc mô tổn thương, súc rửa và dẫn lưu nhằm loại bỏ nguồn nhiễm trùng. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tổ chức hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Bạch Mai để thống nhất chẩn đoán, tối ưu phác đồ điều trị và hồi sức tích cực cho bệnh nhân.

Theo TS. BS Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, bệnh nhân hiện đã khỏe mạnh. Dự kiến hôm nay xuất viện nhưng vẫn phải tiếp tục uống kháng sinh thêm 6 tháng.

Trương Định
#Vi khuẩn ăn thịt người #Whitmore #Gia Lai #Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa #Cứu sống bệnh nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe