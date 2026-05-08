Cứu sống bệnh nhân nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' nguy kịch

TPO - Nhiễm vi khuẩn Whitmore - vi khuẩn "ăn thịt người" với nhiều biến chứng nặng, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai được kịp thời phẫu thuật, điều trị thành công.

Ngày 8/5, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa điều trị thành công một trường hợp nhiễm vi khuẩn Whitmore nguy kịch với nhiều biến chứng nặng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, bệnh nhân là ông N.V.H (SN 1976, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), công nhân làm đá granite, nhập viện ngày 1/4 trong tình trạng sốt cao kéo dài, loét vùng kín, đau nhức dữ dội vùng đùi và cẳng chân phải. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 kiểm soát kém, chỉ số HbA1c lên tới 13,6%, khiến tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh và nguy hiểm.

Bệnh nhân N.V.H được các bác sĩ tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa kiểm tra, theo dõi.

Ban đầu bệnh nhân H. được chẩn đoán nhiễm trùng da thông thường và điều trị bằng kháng sinh kết hợp chăm sóc tại chỗ. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm mà tiếp tục diễn tiến nặng. Qua quá trình thăm khám và thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện phát hiện bệnh nhân mắc Whitmore - do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra.

Ngay sau khi xác định đúng tác nhân gây bệnh, bệnh viện triển khai phác đồ điều trị tích cực. Các bác sĩ cũng tiến hành phẫu thuật lớn để làm sạch ổ mủ lan rộng, cắt lọc mô tổn thương, súc rửa và dẫn lưu nhằm loại bỏ nguồn nhiễm trùng. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tổ chức hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Bạch Mai để thống nhất chẩn đoán, tối ưu phác đồ điều trị và hồi sức tích cực cho bệnh nhân.

Theo TS. BS Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, bệnh nhân hiện đã khỏe mạnh. Dự kiến hôm nay xuất viện nhưng vẫn phải tiếp tục uống kháng sinh thêm 6 tháng.