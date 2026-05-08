Thủ tướng Lê Minh Hưng ăn sáng và làm việc cùng Thủ tướng Lào, Campuchia

TPO - Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, sáng 8/5/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ăn sáng và làm việc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Trong không khí thân tình và hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó với Campuchia và Lào, khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ ba nước, hợp tác chặt chẽ với hai Thủ tướng Campuchia và Lào để cùng biến “tình nghĩa truyền thống” giữa ba nước thành “động lực phát triển” và biến “gần gũi địa lý” thành “lợi thế gắn kết chiến lược” để ba nước cùng phát triển nhanh và bền vững.

Nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận cương vị mới đầy trọng trách, hai Thủ tướng Campuchia và Lào cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam dành cho Campuchia và Lào trong những năm qua; khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ và thường xuyên với Thủ tướng Lê Minh Hưng để tiếp tục đưa quan hệ ba nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ba Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ ba nước thời gian qua tiếp tục được củng cố. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào cũng như cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng (6/2/2026) đã tạo xung lực mới, định hướng hợp tác toàn diện giữa ba nước.

Ba nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao; thương mại, đầu tư được duy trì ổn định, một số dự án của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và Lào đang triển khai hiệu quả.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang gây ra những tác động tiêu cực đến kinh tế các nước khu vực, ba Thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao, phát huy các cơ chế hiện có để thúc đẩy hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, tích cực chia sẻ thông tin, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tội phạm lừa đảo trực tuyến; nhất trí tạo đột phá gắn kết kinh tế, chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn, kết nối năng lượng, logistics và thương mại qua biên giới, đẩy mạnh việc triển khai thực chất các dự án hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Cam kết đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu hợp tác và quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước, ba dân tộc, ba Thủ tướng cũng thống nhất phối hợp tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia trong năm 2027; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong.

Ba Thủ tướng cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực mà ba bên cùng quan tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác chặt chẽ giữa ba nước, cũng như đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN khác, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp; khẳng định quyết tâm và cam kết luôn ưu tiên vun đắp, thúc đẩy quan hệ ba nước, vì lợi ích của nhân dân ba nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

